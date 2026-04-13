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Comissão de Agricultura debate rastreabilidade de agrotóxicos e certificação de grãos

Programa de Rastreabilidade de Agrotóxicos criado ano passado gera dúvidas entre produtores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/04/2026 às 14h02

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados discute, nesta quarta-feira (15), a rastreabilidade de agrotóxicos e o credenciamento de grãos. O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.

A reunião foi pedida pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT). O objetivo é discutir os impactos econômicos, operacionais e concorrenciais de atos normativos que tratam da rastreabilidade de defensivos agrícolas e da certificação obrigatória para grãos.

O que é
Esse rastreamento é o acompanhamento de cada produto agrotóxico desde a origem até o uso final. Na prática, significa que cada embalagem terá um identificador único que permitirá acompanhá-la em toda a cadeia.

A certificação dos grãos é uma consequência do sistema de rastreabilidade. Significa que será possível comprovar quais agrotóxicos foram usados na lavoura e garantir padrões sanitários e ambientais.

Críticas
O Programa Nacional de Rastreabilidade de Agrotóxicos estabelece uso de Radio Frequency Identification (RFID) para fazer o rastreamento. Isso, segundo a deputada, gera dúvidas nos produtores sobre:

  • os custos de conformidade para fabricantes, distribuidores e produtores rurais;
  • a eficiência da tecnologia adotada;
  • o risco de barreiras de entrada e concentração de mercado; e
  • a sobreposição com sistemas públicos já existentes (NF-e, receituário agronômico, cadastros federais e estaduais).

"Registre-se que o ato [ Portaria 805/25 ] foi editado sem avaliação de impacto regulatório e antes da conclusão do grupo de trabalho multissetorial", critica a deputada.

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