Comissão debate Estatuto do Trabalhador da Cultura e das Artes

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (14), mais uma reunião do Expresso 168, desta vez sobre o Estatuto do Trabalhador da Cultura, das Artes e Eventos. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 10.

A reunião atende a pedido da deputada Carol Dartora (PT-PR) e será coordenada pela deputada Erika Kokay (PT-DF).

Segundo Carol Dartora, os encontros do Expresso 168 já se tornaram parte dos trabalhos que subsidiam a comissão. A iniciativa, criada em 2013, consolidou-se como espaço para que diferentes segmentos da sociedade debatam temas ligados à cultura no Brasil.

Carol Dartora diz que o projeto busca identificar gargalos e promover diálogo entre a sociedade civil organizada, o Poder Executivo e o Parlamento. Ela afirma ainda que a iniciativa tem sido um norte para a pauta da Comissão de Cultura e para as políticas do setor.