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Cancelado debate sobre situação operacional e segurança do Aeroporto Internacional de São Luís

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que faria nesta terça-feira (14) para discutir a situação o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/04/2026 às 12h58
Cancelado debate sobre situação operacional e segurança do Aeroporto Internacional de São Luís
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que faria nesta terça-feira (14) para discutir a situação operacional e a segurança do Aeroporto Internacional de São Luís (MA).

A reunião ainda não foi remarcada.

O debate havia sido pedido pelo deputado Márcio Honaiser (PDT-MA). Ele afirma que, além de esclarecer as condições de operação e infraestrutura do terminal, o objetivo é avaliar impactos das intervenções em curso e buscar melhorias na gestão aeroportuária.

Márcio Honaiser acrescenta que o aeroporto é estratégico para a integração regional, o desenvolvimento econômico, o turismo e o transporte de cargas no Maranhão.

Problemas
Segundo o parlamentar, no entanto, o terminal enfrenta problemas como:

  • atrasos e cancelamentos de voos;
  • dificuldades operacionais, especialmente em situações de baixa visibilidade; e
  • demora nas obras de melhoria da pista de pouso e decolagem.
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