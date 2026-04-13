Comissão aprova instalação de painéis com avaliação de concessionárias em pedágios

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga as concessionárias a instalarem painéis informativos em praças de pedágio de rodovias federais. Os painéis devem exibir:

a classificação de desempenho da concessionária, em uma escala de A a D; e

a relação percentual entre a receita arrecadada e os custos operacionais e investimentos realizados.

Mudanças no texto original

A comissão aprovou o substitutivo do relator, deputado Zé Trovão (PL-SC), ao Projeto de Lei 2917/23, do deputado Juninho do Pneu (PSDB-RJ).

O texto original previa a divulgação de um painel obrigatório com dados sobre:

arrecadação atual e anual;

investimentos em obras, melhorias e manutenções;

prazos de obras;

ajustes tarifários; e

canal para sugestões, reclamações e denúncias.

O relator considerou que o volume de informações era excessivo para um painel rodoviário.

“É necessário simplificar a mensagem transmitida aos usuários, sem invalidar o projeto, que contém uma boa ideia, em sintonia com o princípio da transparência”, argumentou.

Atribuições da ANTT

Pelo novo texto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deverá definir:

as características técnicas dos painéis;

onde serão instalados; e

como os dados financeiros serão calculados.

O objetivo é permitir que o motorista identifique rapidamente se a concessionária cumpre seus deveres de manutenção e investimento.

Próximas etapas

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.