Número de fintechs cresce 77% e impulsiona setor de crédito

O número de fintechs (empresas financeiras baseadas em tecnologia) vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Atualmente, o país conta com cerca de 2 mil instituições ativas e a estimativa é que esse número alcance 3 mil empresas até 2027. Desde 2020, o setor registra um crescimento de aproximadamente 77%. Os dados fazem parte de levantamento da A&S Partners, com base em estudos da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

Esse avanço está diretamente relacionado ao crescimento do mercado de crédito, especialmente no segmento de empréstimo consignado. De acordo com o Banco Central do Brasil, o volume dessa modalidade superou a marca de R$ 7,1 trilhões em fevereiro, refletindo a expansão da demanda e o aumento da oferta de produtos financeiros. Soma-se a isso a chegada do consignado privado e o movimento de fechamento de agências bancárias tradicionais, que vem redesenhando o modelo de atendimento no país.

Corban 360

Para reunir empresas e profissionais que atuam no mercado de crédito e consórcio no Brasil, será realizada, nos dias 16 e 17 de abril, em São Paulo, mais uma edição do Workshop Corban 360. O evento contará com a participação do economista Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, além de especialistas de destaque no segmento. O nome de Gilberto Waller Junior, presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), também consta na lista dos palestrantes, com o tema "INSS, correspondentes bancários e instituições financeiras: estratégias integradas para proteção do beneficiário e qualificação do mercado".

"Estou há mais de 25 anos atuando no setor e acompanhando de perto esse crescimento. O avanço da tecnologia, as linhas de crédito baseadas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o consignado público e, agora, o consignado privado devem acelerar ainda mais o setor, ampliando o acesso ao crédito e gerando novas oportunidades para os empreendedores. O evento traduz exatamente esse momento do mercado", afirma João Nicastro, fundador e CEO do J17, primeira instituição financeira digital sediada em Londrina (PR).

Estratégia e networking

O Workshop Corban 360 é uma imersão voltada a empresários que buscam escalar suas operações e ampliar resultados. Ao longo de dois dias, os participantes terão acesso a conteúdos práticos sobre vendas, gestão, tecnologias, produtos financeiros e segurança de crédito. "O Corban360 nasceu da necessidade de transformar conhecimento em ação. O setor precisava de um ambiente mais dinâmico, com foco em conteúdo prático, troca real entre profissionais e acesso às tendências que estão moldando o futuro do crédito no Brasil", afirma Gabriel Ramalho, idealizador do evento.

Reunir cerca de 10 mil profissionais, em um único ambiente, focados no mercado de crédito, é a particularidade do encontro. "O conceito do evento aborda o setor de forma ampla e integrada, com temas como gestão estratégica, inovação, compliance e atualizações regulatórias. Estar presente é importante para quem deseja se manter competitivo", destaca José Manuel Barbosa, diretor de Marketing e Estratégia do J17. "Eventos como esse representam uma oportunidade de aprendizado, geração de negócios e networking qualificado", conclui o executivo, comentando que, em 2026, o J17 vai contar com um "stand" no evento para receber seus parceiros de negócios e visitantes, que querem saber mais sobre o setor.