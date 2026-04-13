Salário mínimo 2027 já tem novo valor de reajuste projetado pelo governo- Descubra quanto

O governo federal incluiu no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o salário mínimo 2027 ado em R$ 1.717, alta de 5,9% ante o atual. Fontes da área econômica confirmam o cálculo com base no INPC de 2026 mais 2,5% de ganho real, conforme regra de 2024. O documento deve ser divulgado na quarta-feira (15).

Reajuste do salário mínimo 2027

O piso salarial nacional serve de base para cerca de 60 milhões de brasileiros, incluindo quem recebe um salário mínimo ou múltiplos dele. Ele influencia aposentadorias e pensões do INPC, BPC/Loas, seguro-desemprego (parcela inicial), contribuições de MEIs e indenizações judiciais em Juizados Especiais. A política atual, fixada em 2023 e mantida em 2024, combina inflação pelo INPC com ganho real atrelado ao crescimento do PIB de dois anos antes – neste caso, projeção de 2,5%.

O PLDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e é enviado ao Congresso. Para 2026, o mínimo já está em R$ 1.620, com expectativa de R$ 1.710 no ano que vem. Especialistas destacam que desvios na inflação podem alterar o valor final, aprovado pelo Legislativo.

Impactos do salário mínimo 2027 na economia

O reajuste do salário mínimo beneficia diretamente 25 milhões de trabalhadores com carteira assinada no piso e 30 milhões de beneficiários do INSS. Programas como BPC, pago a idosos e deficientes de baixa renda, seguem o mesmo patamar, elevando gastos públicos em bilhões. Para MEIs, a contribuição mensal (5% do mínimo) subiria proporcionalmente, afetando 15 milhões de empreendedores.

No contexto macroeconômico, o ganho real visa repor poder de compra perdido na pandemia, mas gera debate sobre pressão inflacionária e contas públicas. Analistas consultados por portais econômicos preveem discussões no Congresso, com possível aprovação até dezembro de 2026.





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