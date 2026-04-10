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Comissão Mista de Orçamento deve ser instalada na segunda quinzena de abril

As cadeiras que os partidos e blocos parlamentares ocuparão na Comissão Mista de Orçamento (CMO) neste ano devem ser definidas até a segunda quinze...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/04/2026 às 15h48
Comissão Mista de Orçamento deve ser instalada na segunda quinzena de abril
Antônio Cruz/Agência Brasil

As cadeiras que os partidos e blocos parlamentares ocuparão na Comissão Mista de Orçamento (CMO) neste ano devem ser definidas até a segunda quinzena do mês de abril.

As maiores bancadas do Senado e da Câmara dos Deputados ficam com o maior espaço, já que a representação de cada legenda precisa respeitar o critério de proporcionalidade.

A comissão
Composta por senadores e deputados, a Comissão de Orçamento é uma das mais importantes do Congresso Nacional.

O colegiado tem como papel fundamental apreciar as matérias do ciclo orçamentário:

  • o Plano Plurianual (PPA);
  • a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e
  • a Lei Orçamentária Anual (LOA).

A comissão também analisa propostas de créditos adicionais e ainda tem papel fiscalizatório.

Conheça o ciclo orçamentário federal

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