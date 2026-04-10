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Conselho de Ética analisa pareceres sobre representações contra deputado Marcos Pollon

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (14) para avaliar pareceres relativos a representações ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
10/04/2026 às 14h37

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (14) para avaliar pareceres relativos a representações em desfavor do deputado Marcos Pollon (PL-MS), por suposto procedimento incompatível com o decoro parlamentar durante ocupação do Plenário, em agosto do ano passado.

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 11.

O conselho vai avaliar:

  • O parecer apresentado pelo deputado Moses Rodrigues (União-CE) sobre a Representação 24/25 , da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que trata de suposto procedimento incompatível com o decoro parlamentar atribuído ao deputado Marcos Pollon. Outras duas representações estão apensadas a esta: 25/25 e 27/25 .
  • O parecer do deputado Ricardo Maia (MDB-BA) sobre a Representação 26/25 , também de autoria da Mesa Diretora, que trata de suposto procedimento incompatível com o decoro parlamentar do deputado Marcos Pollon.
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