Conselho de Ética analisa pareceres sobre representações contra deputado Marcos Pollon

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (14) para avaliar pareceres relativos a representações em desfavor do deputado Marcos Pollon (PL-MS), por suposto procedimento incompatível com o decoro parlamentar durante ocupação do Plenário, em agosto do ano passado.

A reunião será realizada às 14 horas, no plenário 11.

O conselho vai avaliar: