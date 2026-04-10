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Jumio lança selfie.DONE™ em toda a América Latina

Expansão marca a próxima fase da implementação global, após o lançamento no Brasil em outubro de 2025.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/04/2026 às 13h31

Jumio, fornecedora de inteligência de identidade alimentada por inteligência artificial (IA), anuncia o lançamento de sua solução de identidade reutilizável, selfie.DONE, em toda a América Latina. Esta expansão marca a próxima fase da implementação global, após o lançamento no Brasil em outubro de 2025.

A selfie.DONE remove o atrito durante o processo de onboarding, permitindo que usuários confiáveis e previamente verificados confirmem sua identidade com apenas uma selfie. Utiliza modelos de IA para reconhecer instantaneamente usuários recorrentes que se cadastram em novos serviços, enquanto reavalia continuamente o risco em tempo real. Caso nenhuma identidade confiável seja encontrada ou seja identificado algum risco, o sistema aciona automaticamente a verificação completa de identidade, garantindo que a segurança nunca seja comprometida.

"A identidade reutilizável representa uma mudança fundamental na forma como as empresas estabelecem e mantêm a confiança online", diz Bala Kumar, presidente e CEO interino da Jumio. "Com a selfie.DONE, a Jumio está indo além da verificação única em direção à inteligência de identidade contínua. Estamos permitindo que usuários confiáveis sejam instantaneamente reconhecidos e reverificados com atrito mínimo, enquanto avaliamos dinamicamente o risco em cada onboarding. Já observamos excelente aceitação no Brasil, e expandir essa capacidade em toda a América Latina nos aproxima de um verdadeiro Identity Graph, permitindo um onboarding mais rápido, taxas de conversão mais altas e uma detecção de fraude mais robusta", acrescenta.

A Hilgardo Gaming, uma plataforma de jogos online sediada no Brasil e adotante inicial da selfie.DONE, já observou ganhos significativos de desempenho.

"Com a selfie.DONE, a maioria dos nossos usuários agora aproveita a verificação sem documentos, o que se traduziu em taxas de conversão mais altas, maior satisfação do usuário e melhor retenção", disse Andre Nizer, diretor de produto e marketing na Hilgardo Gaming. "Em um mercado altamente competitivo, é uma vitória clara tanto para nossos jogadores quanto para o nosso negócio", complementou.

A solução também está ajudando a TQJ, a empresa por trás da plataforma de apostas online Bet do Milhão, em sua missão de oferecer experiências seguras, transparentes e responsáveis aos consumidores brasileiros.

"Na TQJ, estamos constantemente trabalhando para aprimorar a experiência do usuário na Bet do Milhão, garantindo a segurança sem comprometer a fluidez da jornada. A implementação da selfie.DONE já trouxe melhorias significativas para nossos processos de KYC, tornando-os mais ágeis e eficientes", relatou Fernando Justus Fischer, CEO na TQJ. "Reduzimos significativamente o atrito no onboarding de novos jogadores, mantendo altos padrões de segurança, o que impacta diretamente nossas taxas de conversão e a satisfação geral do usuário", detalhou.

Ao contrário de carteiras de identidade de circuito fechado ou silos de dados regionais, a abordagem da Jumio para identidade reutilizável é impulsionada pela inteligência entre clientes. Cada verificação contribui para o gráfico global de identidade (Identity Graph) da Jumio, em rápido crescimento, de dezenas de milhões de identidades legítimas e fraudulentas. Isso permite que as empresas reconheçam instantaneamente e sem problemas usuários confiáveis em diferentes geografias e indústrias.

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