Quinta, 09 de Abril de 2026
13°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Uso de IA avança na medicina diagnóstica do DF

Tecnologia aplicada a exames de imagem melhora qualidade diagnóstica, reduz tempo de exames e promove qualidade de vida para pacientes em clínica d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/04/2026 às 15h23
Uso de IA avança na medicina diagnóstica do DF
Clínica Tatiana/Brasília-DF

A incorporação da inteligência artificial (IA) começa a transformar a rotina da medicina diagnóstica em um dos bairros mais populosos do Distrito Federal. Em uma clínica especializada em exames de imagem em Taguatinga Norte (DF), sistemas inteligentes já auxiliam desde a aquisição de imagens em equipamentos de alta complexidade até a organização de processos internos, contribuindo para diagnósticos mais rápidos, maior eficiência operacional e mais conforto para os pacientes.

Fundada em 1992, a Clínica Tatiana Medicina e Imagem construiu sua trajetória acompanhando as evoluções da radiologia ao longo de mais de três décadas. A clínica do Distrito Federal — que já oferecia exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, dentre outros — deu mais um passo nessa adaptação contínua da medicina diagnóstica às novas possibilidades tecnológicas.

Esse movimento reflete uma tendência global da medicina de precisão já pesquisada pela Precedence Research: a utilização de ferramentas digitais para apoiar médicos e aprimorar a qualidade de diagnósticos. Por exemplo, na clínica em questão, a inteligência artificial já faz parte do fluxo de trabalho em modalidades como ressonância magnética e tomografia computadorizada.

De acordo com a médica radiologista e responsável técnica da instituição, Dra. Tatiana Coury, a implementação da inteligência artificial aconteceu de forma progressiva, acompanhando a modernização dos próprios equipamentos de diagnóstico por imagem.

"A incorporação da inteligência artificial começou de forma gradual, de acordo com a evolução tecnológica dos aparelhos. Hoje já utilizamos IA embarcada no equipamento de ressonância magnética, principalmente para otimização da aquisição das imagens", explica.

Segundo ela, essa tecnologia permite reconstruções mais rápidas e inteligentes das imagens, reduzindo o tempo total do exame e melhorando a experiência do paciente durante o procedimento.

"Na ressonância magnética, a IA contribui para imagens mais nítidas e com menos ruído. Isso reduz o tempo que o paciente precisa permanecer dentro do aparelho e aumenta a eficiência do exame", afirma.

Além da etapa de aquisição das imagens, a inteligência artificial também passou a auxiliar na organização de processos relacionados à elaboração de laudos médicos. O objetivo, conforme a especialista, é otimizar tarefas operacionais sem interferir na responsabilidade diagnóstica do médico.

"A inteligência artificial não substitui o médico: ela complementa e potencializa o trabalho do profissional. A interpretação diagnóstica continua sendo um ato humano altamente técnico, baseado em conhecimento clínico, experiência e responsabilidade ética. Hoje, com essa tecnologia, já estão sendo vistos diagnósticos ainda mais precoces que fazem toda a diferença na hora de salvar vidas", ressalta.

Entre os principais benefícios observados na prática clínica estão a redução do tempo de aquisição dos exames, melhora da qualidade das imagens, maior conforto para o paciente e aumento da capacidade de atendimento diário.

Os avanços tecnológicos também impactam outras modalidades de diagnóstico por imagem. Na tomografia computadorizada — também realizada na clínica Tatiana —, por exemplo, sistemas inteligentes permitem otimizar protocolos e reduzir a quantidade de contraste utilizada em determinados exames, mantendo a qualidade diagnóstica.

Para o diretor da clínica, Rafael Avelino, a aplicação da inteligência artificial vai além da tecnologia dos equipamentos e passa também pela organização dos processos internos da instituição.

"Em uma estrutura com múltiplas modalidades de exame e uma equipe ampla, o maior desafio não é apenas realizar os exames, mas garantir que todos os processos funcionem com estabilidade. A inteligência artificial ajuda justamente a proteger esses processos", frisa.

De acordo com ele, a clínica passou a desenvolver agentes internos de inteligência artificial treinados com os próprios protocolos e fluxos de atendimento da instituição. A ferramenta permite que colaboradores consultem rapidamente orientações técnicas e informações sobre exames, reduzindo ruídos operacionais e padronizando o atendimento.

"Isso diminui ruídos de comunicação, reduz retrabalho e aumenta a segurança das orientações dadas ao paciente. A IA não substitui pessoas. Ela organiza o conhecimento da equipe", informa.

Na prática, os pacientes podem perceber os benefícios de forma indireta. Orientações mais claras sobre preparo de exames, menor risco de comparecer ao procedimento com instruções incompletas e maior agilidade no atendimento estão entre os efeitos mais visíveis.

"O paciente talvez não veja a inteligência artificial diretamente, mas ele sente quando recebe a orientação correta já no primeiro contato ou quando o exame acontece de forma mais rápida e tranquila do que antes", diz Avelino.

A implementação dessas tecnologias, segundo ele, exigiu principalmente adaptação de processos internos e treinamento das equipes, além do desafio financeiro.

"Além do investimento financeiro, uma barreira que precisamos vencer foi a da adaptação do time quanto a processos e rotinas. Quando a equipe percebeu que a tecnologia facilitou o trabalho diário e tornou os atendimentos, as decisões e os diagnósticos mais eficazes e precisos, essa ferramenta passou a ser vista como uma aliada", compartilha.

Especialistas apontam que a tendência é que o uso de inteligência artificial se torne cada vez mais comum na medicina diagnóstica. Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que ouviu mais de 1.400 pesquisadores, indicou que a inteligência artificial mudará radicalmente a medicina diagnóstica na próxima década. Além disso, 68% dos respondentes afirmam que a integração da IA permitirá diagnósticos mais confiáveis e ágeis ao lidar com grandes volumes de dados de saúde.

"Hoje ainda é um diferencial competitivo, mas em breve será uma exigência básica. A medicina está cada vez mais orientada por dados, precisão e rastreabilidade", conclui o diretor.

No segmento de exames de alta complexidade, a integração entre sistemas tecnológicos e análise médica é uma estratégia voltada à otimização operacional e clínica. No Distrito Federal, esse modelo de gestão de dados já é aplicado nos fluxos de exames de ressonância magnética e de tomografia computadorizada da clínica Tatiana.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 35 minutos

A Boulder Imaging, líder em visão artificial equipada com IA, recebe investimento para o crescimento da Lime Rock New Energy

A LRNE e a Management Partner unem-se para acelerar o crescimento global das soluções líderes de visão artificial da Boulder Imaging

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Big techs investem US$ 600 bi em infraestrutura de IA

Base física robusta é necessária para treinar as inteligências artificiais, que podem melhorar a produtividade de até 2,3% ao ano na América Latina...

 Grupo Petrópolis/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Cervejaria participa de hackathon com desafios de negócios

O Grupo Petrópolis marcou presença no Hackathon Mackenzie 2026, um dos maiores eventos acadêmicos de inovação do país, para reforçar a conexão entr...

 Imagem gerada por IA
Tecnologia Há 3 horas

Grupo Consultlog amplia atuação com aquisições estratégicas

Integração da Smart Risk e da Techis combina tecnologia proprietária, monitoramento contínuo e soluções customizadas para operações de alta complex...

 Imagem gerada por IA / Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Marketplaces financeiros ganham força no Brasil

Geraldo Majela, CEO da BKOpen, explica que os marketplaces financeiros se destacam aos olhos dos investidores pela capacidade de crescer sem precis...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 23°
24° Sensação
2.72 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h24 Pôr do sol
Sexta
27° 10°
Sábado
29° 13°
Domingo
20° 17°
Segunda
27° 15°
Terça
21° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 19 minutos

Uso de IA avança na medicina diagnóstica do DF
Senado Federal Há 19 minutos

CCAI ouviu diretor da Abin em ‘cenário internacional complexo’, diz Trad
Internacional Há 19 minutos

Brasil assume aliança e pede Atlântico Sul livre de guerras e tensões
Saúde Há 19 minutos

Estudo inédito da Fiocruz pode ampliar prevenção de HIV entre jovens
Saúde Há 19 minutos

OMS: dengue é indicador da relação mudanças climáticas e arboviroses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,60%
Euro
R$ 5,93 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,70%
Bitcoin
R$ 386,183,27 +0,29%
Ibovespa
195,049,14 pts 1.48%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6996 (08/04/26)
29
41
53
64
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3656 (08/04/26)
03
04
06
07
08
11
12
14
15
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2909 (08/04/26)
06
10
12
14
15
18
21
23
31
40
45
47
55
69
70
73
77
87
91
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2942 (08/04/26)
02
09
17
26
37
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias