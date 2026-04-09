A Boulder Imaging, líder em visão artificial equipada com IA, recebe investimento para o crescimento da Lime Rock New Energy

LOUISVILLE, Colo., April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Boulder Imaging, Inc., fornecedora líder de tecnologias de visão artificial de ultra-alta velocidade para aplicações na energia eólica e na indústria transformadora, recebeu um investimento significativo para o seu crescimento proveniente de fundos geridos pela Lime Rock New Energy ("LRNE"), com os principais membros da administração — incluindo o fundador, CEO e CTO da Boulder Imaging, Carlos Jorquera, e o presidente e COO, Don Mills — a manterem uma participação significativa na empresa.

O investimento da LRNE visa acelerar o crescimento global contínuo da Boulder Imaging, permitindoàempresa prestar um melhor serviço aos seus clientes dos setores da energia eólica e da indústria transformadora, promover a inovação contínua de produtos e entrar em novos mercados e setores específicos. Carlos Jorquera e toda a equipa de direção da Boulder Imaging continuarão a liderar a empresa na sua próxima fase de crescimento.

Com sede em Louisville, Colorado, a Vision Inspector®, plataforma proprietária da Boulder Imaging, utiliza algoritmos de visão artificial de ultra-alta velocidade, inteligência artificial e fusão de sensores para resolver desafios complexos de inspeção visual numa vasta gama de setores, incluindo energia eólica, produtos de arquitetura, documentos de segurança e notas bancárias. O sistema IdentiFlight®, o produto estrela da Boulder Imaging, combina tecnologia ótica de longo alcance com IA determinística para detetar e identificar espécies de aves protegidas em parques eólicos a distâncias de até 1,5 km. A tecnologia de identificação de aves de alta precisão da IdentiFlight permite uma redução controlada e fundamentada da potência das turbinas, que foi validada de forma independente como capaz de reduzir a mortalidade de aves em mais de 95%, mantendo as perdas de energia relacionadas com essa redução abaixo de 1%. Com centenas de estações IdentiFlight instaladas em parques eólicos em seis continentes, a Boulder Imaging é líder mundial na deteção e proteção de aves com recursoàIA no setor da energia eólica.

«A Lime Rock New Energy é o parceiro ideal para apoiar a próxima fase do nosso crescimento», afirma Carlos Jorquera. «A equipa da LRNE traz consigo um profundo conhecimento do setor eólico e dos nossos clientes e acreditamos que, com o seu investimento e apoio estratégico, poderemos expandir a nossa tecnologia para novos mercados, reforçar a nossa posição competitiva e responder às necessidades cada vez maiores e em constante evolução dos nossos clientes em todo o mundo.»

«As tecnologias avançadas da Boulder Imaging estão especialmente preparadas para dar resposta aos desafios críticos nos setores da energia eólica e da indústria transformadora», afirma Mark Lewis, diretor-geral da Lime Rock New Energy. «A energia eólica continua a ser uma tecnologia renovável essencial a nível mundial e a procura do mercado por soluções como o IdentiFlight não para de crescer. A tecnologia da Boulder Imaging garante que se perca o mínimo possível de produção de energia, ao mesmo tempo que protege a biodiversidade aviária nas proximidades dos parques eólicos — uma combinação poderosa de gestão ambiental e eficiência operacional.»

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A Boulder Imaging foi assessorada pela Capstone Partners e pela Troutman Pepper Locke LLP. A Lime Rock New Energy foi assessorada pela Goodwin Procter LLP.

Sobre a Boulder Imaging: a Boulder Imaging (www.boulderimaging.com) é pioneira em soluções de visão artificial e processamento de imagens com IA desde 1995. Com velocidade, precisão e escalabilidade inigualáveis, os seus sistemas de inspeção e automatização respondem a desafios complexos em setores como energias renováveis, indústria automóvel, produtos de arquitetura, documentos de segurança e notas bancárias. O sistema IdentiFlight®, produto estrela da Boulder Imaging (www.identiflight.com), combina tecnologia ótica de longo alcance com IA determinística para detetar e identificar com precisão espécies de aves protegidas em parques eólicos, permitindo uma redução controlada e fundamentada da potência das turbinas que, segundo estudos, reduz as mortes de aves em mais de 95%, mantendo simultaneamente as perdas de energia abaixo de 1%. Com centenas de estações IdentiFlight® instaladas em parques eólicos em seis continentes, a Boulder Imaging é líder consolidada no fornecimento de soluções completas para aumentar a produção de energia renovável para os proprietários de projetos, preservando simultaneamente a biodiversidade aviária a nível global.

Sobre a Lime Rock New Energy: a Lime Rock New Energy é um parceiro de capital de investimento privado focado no crescimento, que apoia empreendedores e equipas de gestão na criação de negócios diferenciados e inovadores no âmbito da transição energética. A empresa investe em três áreas fundamentais para essa transição: produtos e serviços que promovem as energias renováveis e a modernização da rede elétrica; eficiência energética para a indústria e o setor da construção; e descarbonização dos transportes. A Lime Rock New Energy colabora com os líderes das empresas do seu portfólio para apoiar o crescimento através de capital, orientação estratégica e operacional, bem como da sua vasta rede de contactos no panorama energético em rápida evolução. A abordagem da empresa baseia-se numa parceria de colaboração estreita com os empreendedores e as equipas que apoia, com um foco comum na criação de negócios que gerem um impacto ambiental e social significativo e quantificável, bem como um forte desempenho financeiro. Para mais informações, visite www.lrnewenergy.com.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9687099)