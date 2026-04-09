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Cervejaria participa de hackathon com desafios de negócios

O Grupo Petrópolis marcou presença no Hackathon Mackenzie 2026, um dos maiores eventos acadêmicos de inovação do país, para reforçar a conexão entr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/04/2026 às 13h08
Cervejaria participa de hackathon com desafios de negócios
Grupo Petrópolis/Divulgação

O Grupo Petrópolis, por meio do seu Laboratório de Inovação e Sustentabilidade (LIS), marcou presença no Hackathon Mackenzie 2026, um dos maiores eventos acadêmicos de inovação do país, promovido pela Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A edição deste ano reuniu mais de 1.900 estudantes inscritos e 35 empresas participantes, reforçando a conexão entre universidade e mercado de trabalho.

Como empresa parceira do evento, o Grupo Petrópolis lançou três desafios conectados a temas centrais do seu negócio e ao futuro da indústria de bebidas. Ao todo, os desafios mobilizaram cerca de 250 alunos, organizados em 77 equipes, que foram mentoradas ao longo de uma semana de atividades, pesquisas e desenvolvimento de soluções.

Os desafios apresentados pelo Grupo Petrópolis convidaram os estudantes a conectarem desafios reais do setor de bebidas envolvendo inovação, comportamento de consumo e o posicionamento das marcas no mercado. A experiência foi pensada para que os participantes se aprofundassem nas marcas Itaipava e TNT Energy Drink para aplicar conhecimento técnico, criatividade e pensamento estratégico no desenvolvimento de soluções alinhadas às oportunidades e transformações da indústria.

Durante toda a semana, as equipes contaram com a mentoria de profissionais do Grupo Petrópolis e professores da Escola de Engenharia Mackenzie, garantindo profundidade técnica, direcionamento estratégico e aplicação prática das soluções apresentadas.

Ao final do Hackathon, os projetos foram avaliados com base em critérios como criatividade, qualidade técnica, viabilidade e aderência aos desafios propostos. As equipes vencedoras foram premiadas com uma visita técnica à sede do Grupo Petrópolis, um curso pago de Yellow Belt (certificação introdutória de Engenharia de Processos) e a oportunidade de apresentar seus projetos para a Diretoria do Grupo, acompanhadas pelo time de Recursos Humanos.

"No contexto acadêmico, a inovação aberta tem se consolidado como um mecanismo efetivo de transferência de conhecimento e de aplicação prática da pesquisa científica à realidade do mercado profissional. A articulação entre universidades e empresas potencializa a transformação de resultados acadêmicos em soluções com impacto real, promovendo ganhos de competitividade e geração de valor para a indústria", destaca Milca Gonçalves, gerente de inovação do Grupo Petrópolis.

A participação no Hackathon Mackenzie 2026 reforça o compromisso do Grupo Petrópolis com a formação de talentos, inovação aberta e fortalecimento do ecossistema de aperfeiçoamento, conectando desafios reais do negócio a novas ideias e perspectivas.

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