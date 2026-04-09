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Grupo Consultlog amplia atuação com aquisições estratégicas

Integração da Smart Risk e da Techis combina tecnologia proprietária, monitoramento contínuo e soluções customizadas para operações de alta complex...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/04/2026 às 12h54
Grupo Consultlog amplia atuação com aquisições estratégicas
Imagem gerada por IA

O Grupo Consultlog, especializado em gerenciamento de riscos logísticos, tecnologia aplicada ao transporte e segurança operacional, anuncia um novo passo em sua estratégia de crescimento e consolidação ao adquirir a Smart Risk - Soluções em Logística e Risco e a Techis - Soluções Inteligentes para Transporte.

O movimento, apoiado pelo fundo AVA 10 com assessoria do CFI Group, voltado a projetos de expansão e inovação nos segmentos de logística e gestão de riscos, marca a formação de uma plataforma integrada que combina tecnologia, operação 24x7 e inteligência analítica avançada.

A unificação das operações da GR Parceria, SmartRisk, EM Tech e Techis busca dar origem a um ecossistema capaz de elevar a capacidade de antecipação de ameaças, proteger operações críticas e oferecer suporte a grandes embarcadores, seguradoras e operações de alta complexidade.

A nova plataforma foi desenhada para ampliar escala, cobertura nacional e capacidade tecnológica, com o objetivo de responder a uma demanda crescente por soluções mais completas e estratégicas no setor logístico.

De acordo com Jones Ghisi, diretor de tecnologia e inovação da GR Parceria, o movimento reflete uma transformação estrutural do próprio mercado. "A gestão de riscos deixou de ser apenas reativa e passou a exigir integração entre tecnologia, operação e inteligência de dados. Para atender a essa nova demanda, o Grupo iniciou um processo estratégico de crescimento, com foco em ampliar escala, fortalecer competências e oferecer uma plataforma mais completa aos clientes", afirma.

A iniciativa também marca o avanço do Grupo Consultlog na construção do conceito de "Sistema dos Sistemas", um ecossistema capaz de integrar, em um único ambiente, múltiplas tecnologias, plataformas e fontes de dados. O objetivo é centralizar a inteligência operacional, automatizar decisões e transformar a gestão de riscos em um modelo preditivo, escalável e orientado por dados.

Segundo o executivo, a aquisição da Smart Risk Solutions foi motivada por sua forte atuação operacional e pela capacidade de execução em projetos complexos. "A empresa busca constantemente se destacar pela experiência em gestão de risco e pela capilaridade. A integração pode fortalecer significativamente nossa capacidade de entrega em operações críticas e de grande escala".

A incorporação da Techis traz ao grupo uma plataforma integradora de sistemas, capaz de centralizar dados de diferentes tecnologias em um único ambiente e permitir atuação automatizada sobre eventos de risco. "A aquisição foi estratégica para acelerar a transformação digital do grupo, conectando telemetria, câmeras, TMS, rastreadores e sistemas operacionais em um único ecossistema. Com isso, queremos antecipar riscos, atuar preventivamente e aumentar a eficiência operacional", destaca Ghisi.

O fortalecimento da gestão de riscos no setor logístico está diretamente ligado ao aumento da complexidade das operações, ao crescimento dos riscos de roubo, acidentes e compliance, além da pressão por eficiência e redução de custos. "Há uma mudança importante de mentalidade: as empresas passaram a entender que gestão de risco não é custo, mas sim proteção de resultado e continuidade do negócio", avalia o diretor.

Dados da Business Research Insights indicam que o mercado global de soluções de gerenciamento de risco pode atingir US$ 28,31 bilhões até 2035, impulsionado pela busca das empresas por soluções tecnológicas capazes de identificar possíveis interrupções na cadeia de suprimentos antes que elas ocorram.

Esse cenário evidencia que a gestão de riscos deixou de ser apenas uma prática reativa e passou a ocupar papel estratégico dentro das operações, reforçando a importância de plataformas integradas como a que o Grupo Consultlog está estruturando.

Com a integração da Techis, a operação passa agora de um modelo reativo para um modelo preditivo e preventivo. A plataforma permite centralização das informações, automação de regras de gerenciamento de risco e monitoramento contínuo, buscando reduzir a dependência de processos manuais e aumentar a previsibilidade. "Nosso objetivo é ser referência nacional em prevenção de perdas e acidentes, atuando de forma estratégica dentro das operações dos clientes", informa Ghisi.

"Empresas que combinarem escala, tecnologia e inteligência operacional terão vantagem competitiva. Acreditamos que haverá um movimento crescente de consolidação e profissionalização do setor, e o Grupo Consultlog quer estar posicionado para liderar essa transformação", conclui o executivo.

Para saber mais, basta acessar: https://www.smartrisk.com.br/home﻿

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