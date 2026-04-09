IPTU 2026 já está disponível para contribuintes em Tenente Portela

A Prefeitura de Tenente Portela informou que o IPTU 2026 já está disponível para emissão e pagamento por parte dos contribuintes do município.

Os moradores que optarem pelo pagamento em cota única até o dia 10 de maio terão direito a um desconto de 10% no valor total do imposto. Já quem preferir parcelar poderá dividir o pagamento em até seis vezes, com vencimento da primeira parcela também em 10 de maio, porém sem desconto.

A Administração Municipal orienta que os contribuintes não deixem para a última hora, a fim de evitar imprevistos e possíveis filas nos atendimentos presenciais.

A guia para pagamento pode ser emitida diretamente no portal oficial da prefeitura. Outra opção é buscar atendimento junto ao Setor de Tributação do município, onde também é possível obter orientações e tirar dúvidas.

Segundo a prefeitura, os valores arrecadados com o IPTU são revertidos em melhorias para a cidade, contribuindo para investimentos em infraestrutura, serviços públicos e qualidade de vida da população.