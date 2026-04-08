Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia

Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicação ( MSF 56/2025 ) feita pela Presidência da República foi aprovada por unanimidade, com 43 votos.

O indicado é jornalista de formação e atua no Ministério das Relações Exteriores (MRE) desde os anos 1990. Desde então, já trabalhou em países como Austrália, Quênia, Portugal, África do Sul, Equador e Paraguai, além de exercer funções de direção no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com o relatório do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), as relações bilaterais da Namíbia com o Brasil envolvem cooperação técnica, cooperação naval, educação e ações humanitárias. Em 2024, o comércio entre os dois países somou US$ 11,2 milhões.

Independente desde 1990, a Namíbia tem cerca de 3,1 milhões de habitantes, vastas áreas desérticas e economia baseada em turismo e mineração, com forte produção de diamantes, urânio, ouro e prata.