Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

Plenário votou cinco mensagens com indicações e adiou as demais previstas na pauta para a próxima semana - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação de cinco embaixadores para comandar representações brasileiras no exterior. Os diplomatas vão servir nas embaixadas de Barbados, Coreia do Sul, Jamaica, Namíbia e Togo. Outras 13 mensagens que estavam na pauta do Plenário serão votadas na sessão deliberativa da próxima terça-feira (14).

Segundo a Constituição, cabe ao Senado analisar os nomes propostos pelo Poder Executivo para chefiar missões diplomáticas de caráter permanente. Todos os indicados aprovados nesta quarta-feira passaram por sabatinas na Comissão de Relações Exteriores (CRE). Conheça os aprovados: