Seif destaca reconhecimento da ONU a Florianópolis como cidade Lixo Zero

O senador Jorge Seif (PL-SC), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), destacou o reconhecimento internacional concedido ao município de Florianópolis como cidade Lixo Zero pela Organização das Nações Unidas (ONU). O parlamentar afirmou que a premiação reflete políticas públicas voltadas à redução de resíduos, reciclagem e fortalecimento da economia circular.

— Tal reconhecimento projeta Florianópolis no cenário internacional como referência de sustentabilidade urbana no mundo, colocando-a ao lado de importantes centros globais e evidenciando o êxito de políticas públicas estruturantes desenvolvidas ao longo de décadas — afirmou.

No discurso, o senador também apresentou voto de pesar pelo falecimento do empresário catarinense Márcio Vaccaro, morto em um acidente de moto na Argentina no mês passado. Seif exaltou a atuação de Vaccaro em diversos segmentos, como agronegócio, suplementos alimentares e setor imobiliário. O parlamentar ressaltou a trajetória do empresário e sua contribuição, segundo ele, para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina.