Senado realizará sessão especial pelos 300 anos de Fortaleza

Em celebração aos 300 anos de Fortaleza, o Senado realizará sessão especial no Plenário na próxima segunda-feira (13), às 16h.

A cerimônia foi solicitada ( RQS 224/2026 ) pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE). A iniciativa busca reconhecer a importância histórica, cultural e econômica da capital cearense e homenagear seus habitantes.

“A cultura fortalezense é marcada pela diversidade e pela força das tradições populares, incluindo manifestações como o humor cearense, o forró, a literatura de cordel, o artesanato e a gastronomia regional. A cidade também se destaca por sua produção artística contemporânea, por seus festivais culturais e por sua relevante contribuição à música, ao teatro e ao cinema nacional”, ressaltou o senador no requerimento.

Fundada em 1726, a partir da construção do Forte de Nossa Senhora da Assunção, Fortaleza teve papel estratégico no período colonial e se tornou centro administrativo e comercial. No século XIX, destacou-se com o ciclo do algodão, que impulsionou seu crescimento. A cidade também participou da campanha abolicionista, que levou o Ceará a abolir a escravidão em 1884, e se consolidou como um dos principais centros urbanos do país ao longo do século XX.

Hoje, a capital cearense é uma das maiores cidades brasileiras, com mais de 2,6 milhões de habitantes, e exerce papel relevante na economia do Nordeste. A cidade reúne importantes instituições educacionais, culturais e administrativas, além de se destacar no turismo, impulsionado por sua orla marítima.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly