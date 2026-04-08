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NES introduz gestão empresarial IA First no Brasil

Empresa de tecnologia sediada em São Paulo apresenta o Neural Enterprise System (NES), sistema que integra inteligência artificial à gestão operaci...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/04/2026 às 18h29
NES introduz gestão empresarial IA First no Brasil
Julio Rivero / Canva

A DBCORP, empresa de tecnologia sediada em São Paulo com mais de 30 anos de atuação no desenvolvimento de sistemas de gestão para indústrias e distribuidoras, anuncia o lançamento do Neural Enterprise System (NES) e a mudança de seu posicionamento no mercado de tecnologia corporativa. A plataforma, apresentada em 23 de março de 2026, integra inteligência artificial (IA) aos processos de gestão empresarial e tem como público-alvo operações de alta complexidade, como indústrias e empresas distribuidoras. O lançamento ocorre em um cenário de expansão do setor: segundo levantamento da Precedence Research, o mercado global de sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) deve atingir US$ 110,15 bilhões até 2034, com crescimento médio anual de 7,1%.

O movimento acompanha uma tendência global de adoção de IA no ambiente corporativo. Pesquisa da Rimini Street com 4.300 executivos, divulgada em dezembro de 2025, aponta que 44% dos líderes empresariais consideram IA e automação capacidades essenciais para o curto e longo prazo. O mesmo estudo indica que, embora 97% dos executivos afirmem que seus sistemas atuais de ERP atendem às necessidades do negócio, cerca de 23% do tempo das equipes ainda é consumido pela manutenção dessas plataformas, limitando espaço para iniciativas de inovação. No Brasil, segundo o Instituto IDC, citado pela Alura, os gastos com IA no país devem ultrapassar US$ 2,4 bilhões em 2025, crescimento de 30% em relação ao ano anterior.

Origem e desenvolvimento da plataforma

O desenvolvimento do NES teve início após o fundador da DBCORP, Diego Dall'Oca, realizar formação avançada no Massachusetts Institute of Technology (MIT), instituição norte-americana reconhecida internacionalmente por pesquisas em ciência da computação e inteligência artificial. A experiência acadêmica orientou as decisões técnicas do projeto, que levou anos de desenvolvimento e foi concebido para atender empresas com operações de grande volume e alta complexidade. A plataforma foi estruturada com foco em três pilares: integração de dados em tempo real, processamento por modelos de aprendizado de máquina e automação de recomendações operacionais.

Diferentemente dos sistemas de ERP tradicionais, que registram e organizam transações, o NES processa dados operacionais de forma contínua, identifica padrões de comportamento e gera recomendações automatizadas para áreas como compras, finanças, logística e produção. A empresa descreve o produto como uma nova categoria de sistema de gestão, distinta do modelo de ERP consolidado nas décadas anteriores.

"O ERP foi a espinha dorsal da gestão durante décadas. O mercado atual exige antecipação, automação e inteligência contínua. O NES nasce para operar nesse novo cenário", afirma o fundador da DBCORP.

Funcionalidades e arquitetura técnica

O sistema realiza, segundo a empresa, antecipação de rupturas de estoque e operacionais, otimização de margens por análise de custos e demanda, automação de processos críticos e integração entre áreas da operação. O NES é oferecido em modelo de plataforma unificada, sem necessidade de múltiplas integrações externas para as funções centrais de gestão.

A arquitetura do produto inclui camada de cibersegurança e governança de dados desenvolvida na estrutura base do sistema. Entre os elementos técnicos descritos pela companhia estão: criptografia de dados em trânsito e em repouso, controle de acessos por perfil hierárquico, registro de auditoria de operações, monitoramento de anomalias e aderência a marcos regulatórios como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e normas internacionais como a ISO 27001. A empresa afirma que a estrutura foi desenvolvida para suportar requisitos de governança corporativa, incluindo rastreabilidade de decisões para fins de compliance e auditoria externa.

"A segurança não é um produto separado nem uma funcionalidade adicional no NES. Ela é a fundação. Toda decisão de arquitetura foi tomada pensando em proteger os dados das empresas e garantir que a liderança tenha governança real sobre a operação", destaca Douglas Santos, CIO da DBCORP.

Contexto de mercado

O setor de IA aplicada a negócios cresce em ritmo acelerado globalmente. De acordo com a Fortune Business Insights, o mercado global de inteligência artificial deve crescer de US$ 375,93 bilhões em 2026 para US$ 2,48 trilhões até 2034, com taxa de crescimento anual composta de 26,6%. Relatório da consultoria de mercado citada pelo Blog da Engenharia projeta que o segmento específico de agentes de IA — sistemas autônomos que executam tarefas complexas sem intervenção humana — deve crescer de US$ 5,1 bilhões em 2024 para US$ 47,1 bilhões em 2030, com taxa anual de 44,8%.

No Brasil, 67% das empresas consideram a IA uma prioridade estratégica em 2025, com foco em otimização de operações e redução de custos, segundo dados do setor citados pela plataforma de educação Alura. O governo brasileiro anunciou investimentos de R$ 23 bilhões até 2028 em iniciativas de inteligência artificial, por meio de órgãos como BNDES, Finep e CNPq, conforme informações do Blog da Engenharia.

"Não evoluímos o ERP. Criamos uma nova categoria. O NES é uma ruptura — o início de uma nova era na gestão empresarial", conclui o fundador da DBCORP.

Sobre a DBCORP

Fundada há mais de 30 anos, a DBCORP é uma empresa brasileira de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções de gestão para indústrias e distribuidoras. Com sede em São Paulo, a companhia atua com equipes de engenharia de software, ciência de dados e cibersegurança. Mais informações estão disponíveis em www.dbcorp.ai.

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