Togo terá novo embaixador: Luís Villafañe

Ministro de 2ª classe do MRE, Luís Ivaldo Villafañe Gomes Santos estava como titular da embaixada no Iraque - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Por unanimidade, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Luís Ivaldo Villafañe Gomes Santos para o cargo de embaixador do Brasil no Togo. Agora ele poderá ser nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o posto.

A MSF 47/2025 , da Presidência da República, foi relatada pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) , etapa anterior à votação no Plenário, o diplomata enfatizou que atuará em parcerias na educação científica e no setor de energia sustentável, áreas em que o país africano busca reduzir sua dependência.

O senador apontou que o candidato tem “larga experiência em nações africanas” por ter trabalhado nas embaixadas do Brasil na Etiópia, em Angola e em Benim.

Experiência

Embaixador no Iraque desde 2020, Santos é ministro de segunda classe no Itamaraty, o penúltimo patamar da carreira de diplomata. Também atuou ao longo da carreira diplomática nas embaixadas brasileiras na Suécia, Áustria, Bélgica e nos Estados Unidos.