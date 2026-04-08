Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aprovado novo embaixador do Brasil na Jamaica

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8), em Plenário, a indicação do diplomata Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz para o cargo de emb...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/04/2026 às 18h29
Aprovado novo embaixador do Brasil na Jamaica
Diplomata desde 1987, Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz assumirá a missão brasileira na ilha - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8), em Plenário, a indicação do diplomata Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz para o cargo de embaixador do Brasil na Jamaica. A indicação ( MSF 46/2025 ), feita pela Presidência da República, recebeu 43 votos favoráveis e dois contrários.

Nascido na Bolívia em 1959, o indicado é bacharel e mestre em relações internacionais pela Universidade de Brasília (UnB). Ele ingressou na carreira diplomática em 1987 e desde então já atuou em temas de tecnologia e combate a ilícitos transnacionais, entre outros. Trabalhou nas embaixadas brasileiras na Bolívia, Argentina, Estados Unidos e Arzebaijão.

A indicação teve como relator do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), em novembro, o indicado mencionou a devastação causada pelo furacão Melissa na Jamaica, em outubro, e afirmou que buscará viabilizar mais ajuda humanitária ao país caribenho. Para ele, a ajuda humanitária aproximará o Brasil da Jamaica, país para o qual é o terceiro maior exportador.

Jamaica

A Jamaica é a terceira maior ilha no Caribe, ao sul de Cuba, equivalente à metade da área de Sergipe. O país tem cerca de 2,8 milhões de habitantes. A língua oficial é o inglês, sendo que o país é membro da Commonwealth, tendo como chefe de Estado o monarca britânico, rei Charles III.

Em 2024, os produtos vendidos pelos brasileiros para a Jamaica somaram US$ 221,5 milhões. Entre eles estão principalmente a carne de frango, combustíveis e óleos minerais. Por outro lado, as importações ficaram em US$ 56,3 mil no mesmo período, concentradas em alumínio e seus derivados, produtos químicos e especialidades farmacêuticas, segundo o Ministério de Relações Exteriores (MRE).

20251112_cre_mapas_jamaica.jpg

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 18 minutos

Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS

Durante pronunciamento nesta quarta-feira (8), a senadora Dra. Eudócia (PSD-AL) celebrou o Dia Mundial de Combate ao Câncer e destacou a sanção da ...

 Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 18 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicaç...

 Plenário votou cinco mensagens com indicações e adiou as demais previstas na pauta para a próxima semana - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 18 minutos

Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação de cinco embaixadores para comandar representações brasileiras no exterior. Os diplomatas vão s...

 Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 33 minutos

Namíbia terá novo embaixador

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicaç...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 47 minutos

Roberta Acioly comemora avanço da PEC que reduz jornada de enfermeiros

A senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR) celebrou a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da proposta que garante jornada de...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
18° Sensação
1.82 km/h Vento
83% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS
Câmara Há 10 minutos

Debatedoras defendem políticas integradas para reduzir dependência econômica e violência contra mulheres
Senado Federal Há 10 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia
Geral Há 10 minutos

Polícia civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos
Senado Federal Há 10 minutos

Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -0,97%
Euro
R$ 5,95 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,271,98 +2,43%
Ibovespa
192,201,16 pts 2.09%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias