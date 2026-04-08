Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Renan será relator de projeto que destina recursos do pré-sal a dívidas rurais

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) será o relator do PL 5.122/2023 , que garante recursos do Fundo Social do pré-sal para financiar dívidas de prod...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/04/2026 às 18h09
Renan será relator de projeto que destina recursos do pré-sal a dívidas rurais
Após reunião, ministro da Fazenda, Dario Durigan, deu entrevista com Tereza Cristina, Afonso Hamm e Renan Calheiros - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) será o relator do PL 5.122/2023 , que garante recursos do Fundo Social do pré-sal para financiar dívidas de produtores rurais atingidos por calamidades públicas. A decisão foi tomada após a reunião entre o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) e parlamentares para discutir o impacto das guerras na atividade do agronegócio.

A reunião, realizada a portas fechadas, também teve a presença do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele se comprometeu a apresentar uma resposta ao setor, em meio à preocupação do governo com o endividamento no país, e a manter o diálogo aberto com o Senado.

— Temos um compromisso, dentro desse esforço de lidar com o endividamento, de também estender uma linha para o setor agropecuário do país (...) vamos cumprir a etapa do diálogo para que então o senador Renan a senadora Teresa, junto com o senador Jaques Wagner apresentem uma proposta ao Congresso — afirmou o ministro.

A senadora Teresa Cristina (PP-MS) destacou a importância do PL 5.122/2023, mas disse que pretende trabalhar em uma proposta mais estruturante, capaz de atender agricultores de todo o país. Segundo ela, o Brasil enfrenta um problema grave de diversas ordens.

— Hoje nós temos juros altos, nós temos preços baixos das comodities, nós temos a guerra que está aumentando os custos de produção dos fertilizantes, nós temos o problema dos defensivos com a China, que tem proibido a entrada... enfim, nós temos uma tempestade perfeita. — disse.

Ela afirmou esperar que, nas próximas semanas, seja formado um grupo de trabalho para chegar a uma conclusão, votar a proposta na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e encaminhá-la ao Plenário. Para ela, é fundamental que o problema da agricultura não seja tratado de forma fragmentada, como uma “colcha de retalhos”, e defendeu a construção conjunta de medidas estruturantes.

Ela destacou que, embora o país tenha registrado uma grande safra neste ano, há preocupação com o futuro. Segundo a senadora, o PL 5.122/2023 é parte da solução, mas precisa ser aprimorado e ampliado para avaliar a inclusão de outros segmentos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 17 minutos

Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS

Durante pronunciamento nesta quarta-feira (8), a senadora Dra. Eudócia (PSD-AL) celebrou o Dia Mundial de Combate ao Câncer e destacou a sanção da ...

 Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 17 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicaç...

 Plenário votou cinco mensagens com indicações e adiou as demais previstas na pauta para a próxima semana - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 17 minutos

Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação de cinco embaixadores para comandar representações brasileiras no exterior. Os diplomatas vão s...

 Pedro de Castro da Cunha e Menezes, diplomata desde a década de 90, assume missão no país africano - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 32 minutos

Namíbia terá novo embaixador

O Senado aprovou nesta quarta-feira (8) a indicação do diplomata Pedro de Castro da Cunha e Menezes para embaixador do Brasil na Namíbia. A indicaç...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

Roberta Acioly comemora avanço da PEC que reduz jornada de enfermeiros

A senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR) celebrou a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da proposta que garante jornada de...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
18° Sensação
1.82 km/h Vento
83% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Dra. Eudócia comemora sanção de lei que inclui imunoterapia no SUS
Câmara Há 10 minutos

Debatedoras defendem políticas integradas para reduzir dependência econômica e violência contra mulheres
Senado Federal Há 10 minutos

Plenário aprova novo embaixador do Brasil na Namíbia
Geral Há 10 minutos

Polícia civil desarticula grupo que aplicava golpes contra idosos
Senado Federal Há 10 minutos

Senado aprova indicação de cinco embaixadores para postos no exterior

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 -0,97%
Euro
R$ 5,95 -0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,271,98 +2,43%
Ibovespa
192,201,16 pts 2.09%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias