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Profissionais da educação pública do Rio fazem paralisação na quinta

Professores e funcionários pedem reajuste de salários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/04/2026 às 17h49
Profissionais da educação pública do Rio fazem paralisação na quinta
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Professores e funcionários administrativos das redes municipal e estadual de educação do Rio de Janeiro marcaram para esta quinta-feira (9) uma paralisação de 24 horas. Os profissionais reclamam das perdas salariais dos últimos anos e cobram reajuste.

Profissionais da rede municipal da capital marcaram assembleia para as 14h na Cinelândia, seguida de ato público.

A categoria diz que seria necessário recompor em 24,07% as perdas salariais desde 2019. O cálculo leva em conta o estudo do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe) em conjunto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Além do reajuste, as principais reivindicações são:

  • Fim da minutagem (mais horas-aula trabalhadas sem a devida remuneração)
  • Pagamento para todos do Acordo de Resultados 2024 (14º salário)
  • Pagamento, em cumprimento da lei, do piso nacional no vencimento inicial da carreira das Professoras Adjuntas da Educação Infantil (PAEIs)
  • Descongelamento do tempo de serviço durante a pandemia
  • Reajuste do Vale Refeição
  • Fim da prioridade aos profissionais terceirizados nas remoções na rede municipal

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Estado

Profissionais da rede estadual farão uma assembleia às 10h no Clube de Engenharia – Edifício Edison Passos, Avenida Rio Branco, nº 124, no Centro do Rio de Janeiro. Na sequência, está previsto um protesto em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

No caso da categoria, o cálculo do Sepe-Dieese é de que o reajuste necessário sobre os salários de janeiro de 2026 teria de ser cerca de 56%.

Além disso, os profissionais cobram:

  • Cumprimento do acordo de recomposição feito entre a Alerj e o governo Castro, no final de 2021 — 26,5% como reposição das perdas de 2017 a 2021, divididas em três parcelas. Apenas a primeira parcela foi paga
  • Implementação do Piso Nacional do Magistério
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