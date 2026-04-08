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Empresas mudam critérios ao contratar agência de SEO

Com busca mais complexa, IA e exigência por conteúdo confiável, empresas passam a avaliar com mais critério a profundidade técnica de uma agência d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/04/2026 às 17h18
Empresas mudam critérios ao contratar agência de SEO
Gemini Google

Empresas começam a adotar critérios mais técnicos ao contratar uma agência de SEO, em um cenário marcado por busca mais complexa, experiências com inteligência artificial (IA) e maior exigência por conteúdo confiável. Em vez de avaliar apenas promessa de posicionamento, parte do mercado passa a considerar fatores como método de trabalho, estrutura técnica, clareza na produção de conteúdo e aderência às diretrizes públicas do Google.

Essa mudança acontece em um contexto em que o próprio Google afirma que ninguém pode garantir a posição número 1 nos resultados de busca. Na mesma documentação oficial, a empresa orienta cuidado com fornecedores que prometem rankings garantidos ou alegam relacionamento especial com o buscador. Esse ponto tende a deslocar a avaliação do contratante para critérios mais concretos de execução.

Entre esses critérios estão estrutura técnica do site, organização do conteúdo e capacidade de facilitar a compreensão das páginas pelos mecanismos de busca. O Google Search Central informa que dados estruturados ajudam o buscador a entender melhor o conteúdo da página e a coletar informações sobre a web e sobre as entidades citadas nela. Em paralelo, o guia oficial de SEO reforça que a otimização deve ajudar mecanismos de busca a compreender o conteúdo e usuários a decidir se vale a pena visitar uma página.

Outro fator que passou a ganhar peso é a qualidade do conteúdo publicado. O Google recomenda foco em conteúdo útil, confiável e orientado a pessoas, e não em material criado prioritariamente para manipular rankings. Em publicação mais recente sobre experiências de busca com IA, o Google afirma que conteúdos únicos, não comoditizados e realmente úteis tendem a ter melhor desempenho nesses novos ambientes de descoberta.

Segundo Roberto Monticelli, da Rudek Wydra, esse cenário faz com que empresas passem a observar com mais atenção elementos como auditoria técnica, arquitetura de informação, produção de conteúdo especializado, uso adequado de dados estruturados, legibilidade para buscadores e consistência entre intenção de busca e página publicada. Na avaliação do especialista, em setores business-to-business (B2B) e industriais, onde a jornada tende a ser mais criteriosa, esses fatores ganham peso ainda maior na comparação entre fornecedores.

Com a evolução da busca e das interfaces de resposta, a contratação de uma agência de SEO passa a ser analisada menos como compra de visibilidade imediata e mais como decisão ligada à capacidade de construir presença digital compreensível, verificável e sustentável ao longo do tempo.

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