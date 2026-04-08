Quarta, 08 de Abril de 2026
16°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasileiro lança IA para quem quer morar nos EUA

Do visto ao patrimônio: brasileiro lança plataforma com IA que acompanha toda a jornada de quem quer construir vida nos Estados Unidos.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/04/2026 às 16h17

Joe Douglas passou quase uma década entre os Estados Unidos e a Europa construindo algo que vai além de uma carreira: uma visão de como brasileiros podem se mover no mundo com mais inteligência. Agora ele lança a Partiu EUA, uma plataforma com inteligência artificial (IA) criada para acompanhar brasileiros em cada etapa da jornada americana, do primeiro visto à estruturação do patrimônio no exterior.

Ao longo desse tempo, Joe ajudou mais de 200 brasileiros a se estabelecerem nos Estados Unidos. Não só executivos. Marceneiros que montaram negócios próprios, médicos que revalidaram diplomas, advogados que abriram escritórios e profissionais que assumiram posições globais. Em paralelo à plataforma, Joe continua trabalhando diretamente com empresários brasileiros em internacionalização de negócios, desenvolvimento de carreira no mercado global, estruturação de patrimônio no exterior e dolarização de renda.

O que motivou a plataforma foi uma constatação simples: a jornada americana é longa, cara e fragmentada. A maioria dos brasileiros não encontra as informações certas quando mais precisa delas.

A Partiu EUA responde a isso com agentes de inteligência artificial treinados com metodologia proprietária em cinco frentes: turismo e visto B1/B2intercâmbio e visto de estudante, imigração, imóveis nos Estados Unidos e investimentos internacionais. Cada pessoa recebe orientação personalizada de acordo com seu perfil e objetivo, pelo WhatsApp, com respostas em menos de cinco segundos.

Joe Douglas passou quase uma década acompanhando brasileiros em processos de internacionalização nos Estados Unidos e Europa. Nesse período, identificou um padrão recorrente: profissionais e empresários perdendo patrimônio, tempo e oportunidades por falta de uma visão integrada da jornada americana. Foi a partir dessa experiência prática e de mais de 200 processos estruturados que desenvolveu a metodologia por trás da Partiu EUA. "Brasileiros perdem anos e dinheiro na jornada americana por falta de informação integrada. A tecnologia existe para mudar isso", diz Joe Douglas.

A plataforma está disponível em partiueua.com. O acesso começa com uma análise gratuita de perfil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 2 horas

iHerb Nomeada Varejista Internacional Exclusiva da k2o de Kylie Jenner

Estreia global da nova marca de hidratação voltada para a beleza
Tecnologia Há 7 horas

Livro de marqueteiros brasileiros ganha versão em espanhol e lançamento internacional

Best-seller brasileiro Cabeça de Candidato sobre os bastidores das eleições chega em espanhol, oferecendo um olhar raro sobre as forças emocionais ...

 Freepik
Tecnologia Há 22 horas

GoldKo projeta 116 franquias com nova estrutura de pagamento

Tuna Pagamentos implementa orquestração e split para viabilizar o modelo de franquias, enquanto Compra Rápida aprimora a jornada de checkout.

 Divulgação/Concash
Tecnologia Há 1 dia

Recompra de consórcios amplia liquidez a desistentes

Modelo operado pela Concash viabiliza a antecipação de cotas canceladas, articula rede de parceiros e tem auxiliado empresas e pessoas físicas a de...

 GoBots
Tecnologia Há 1 dia

GoBots lança ferramenta de IA para Mercado Livre

A nova solução GoBots Ads atua como um consultor de performance 24/7, entregando um ROAS médio de 11.2x e automatizando a gestão de campanhas para ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 23°
22° Sensação
3.77 km/h Vento
66% Umidade
87% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h25 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 12°
Domingo
21° 16°
Segunda
28° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Privatizações reduziram soberania energética do país, para Rogério Carvalho
Internacional Há 13 minutos

Cessar-fogo frágil sugere que EUA preparam novo ataque contra Irã
Economia Há 13 minutos

Banco Mundial reduz previsão de crescimento do Brasil para 1,6%
Saúde Há 34 minutos

Saúde realiza capacitação em atendimento materno-infantil no Vale do Itapocu
Política Há 34 minutos

Lula defende proibição de bets e mostra preocupação com endividamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,88%
Euro
R$ 5,95 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,781,49 +2,47%
Ibovespa
192,053,45 pts 2.02%
Mega-Sena
Concurso 2993 (07/04/26)
03
15
31
42
43
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6995 (07/04/26)
02
22
44
68
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3655 (07/04/26)
01
02
04
05
06
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias