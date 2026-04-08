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iHerb Nomeada Varejista Internacional Exclusiva da k2o de Kylie Jenner

Estreia global da nova marca de hidratação voltada para a beleza

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/04/2026 às 14h43

IRVINE, Califórnia, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, um dos maiores varejistas online do mundo especializado em saúde e bem-estar, anunciou hoje uma parceria internacional exclusiva com a k2o, fundada por Kylie Jenner. Com esta parceria, a iHerb passará a oferecer em breve os mixes de bebidas da k2o para clientes em todo o mundo, e introduzir uma nova maneira de se hidratar, realçar seu brilho e sentir-se no seu melhor — por dentro e por fora.

“A k2o tem a visão de transformar a hidratação em um ritual diário de beleza”, disse Jay Hunter, CEO da k2o. "A parceria com a iHerb possibilita levar essa visão a um público global de clientes em busca de produtos que apoiam a aparência e bem-estar, de dentro para fora."

Criado para transformar a hidratação diária em um ritual de bem-estar, o Advanced Skin Hydration Mix, o produto inicial da k2o, é um mix de bebidas práticas e ideias para usar em movimento, cuidadosamente formulado com ingredientes específicos e voltados para os benefícios que ajudam a aprimorar a aparência. O Advanced Skin Hydration Mix combina eletrólitos com ácido hialurônico e peptídeos de colágeno bioativos VERISOL® - reunindo a beleza e o bem-estar em uma mistura refrescante.

Verisol®, um dos peptídeos de colágeno mais pesquisados para a saúde da pele, demonstrou clinicamente auxiliar a elasticidade da pele, aumentar a hidratação da pele e ajudar a reduzir o aparecimento de linhas finas e rugas em apenas 4 semanas. *

"A k2o é exatamente o tipo de marca que nossos clientes estão procurando - autêntica, voltada para tendências e baseada em ingredientes de alta qualidade", disse Hyeyoung Moon, Diretora de Receitas da iHerb. “Estamos muito contentes com a nossa parceria com a Kylie e sua equipe para levar essa experiência aos clientes de todo o mundo.”

O Advanced Skin Hydration Mix estará disponível em três sabores exclusivos – Morango Lichia, Pêssego e Melancia Limão - juntamente com um pacote de variedades criado para fácil descoberta e uso diário.

Com o alcance global da iHerb e sua base de clientes fiéis, clientes fora dos Estados Unidos serão um dos primeiros a aproveitar essa nova onda de hidratação - que reúne beleza, bem-estar e estilo de vida.

*Essas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration, nem por outras autoridades regulatórias. Estes produtos não se destinam ao diagnóstico, tratamento, cura ou prevenção de qualquer doença.

Sobre a k2o
Desenvolvida para ser prática e ideal para o dia a dia, os mixes para bebidas k2o são cuidadosamente formulados com ingredientes específicos e focados nos benefícios, para ajudar você a ter a melhor aparência e a se sentir no seu melhor. O produto de estreia, o Advanced Skin Hydration Mix, contém eletrólitos, ácido hialurônico e peptídeos de colágeno bioativos Verisol®, e está disponível nos sabores Morango Lichia, Pêssego e Melancia Limão, além de um Pacote Variado.

Sobre a iHerb, LLC
A iHerb é um dos principais varejistas online do mundo dedicado a oferecer uma seleção imbatível de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, incluindo nutrição esportiva, beleza, banho e cuidados pessoais, mercearia, cuidados com bebês e animais de estimação de quase 2.000 marcas conceituadas. Apoiada por uma força de trabalho global com uma equipe de 3.000 membros, a iHerb atende 15 milhões de clientes globais em 180 países e 36 idiomas. A sofisticada cadeia de fornecimento global da iHerb é ancorada por nove centros de logística com controle climático localizados nos EUA, Ásia e Oriente Médio, oferecendo aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Irvine, Califórnia, a iHerb tem a missão de tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, visite corporate.iherb.com.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14f4aa26-3c5d-4dec-b443-5d07f5156dcf


Para perguntas da mídia, contate: k2o: [email protected] iHerb: [email protected]

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9686273)
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