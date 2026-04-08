Dois indicados ao CNMP serão sabatinados na CCJ na quarta-feira

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve sabatinar na quarta-feira (15) dois indicados ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Nesta quarta (8), foram lidos os relatórios das indicações dos nomes de Márcio Barra Lima e Carl Olav Smith.

O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), concedeu vista coletiva para todos os ofícios até a próxima reunião do colegiado, na próxima semana.

Desde 2014, Márcio Barra Lima é procurador regional da República (segunda instância do Ministério Público Federal), atuando desde 2019 na área criminal da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. O OFS 16/2025 foi relatado pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Já Carl Olav Smith é juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Desde 2022, exerce o cargo de secretário-geral da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O OFS 19/2025 , do STJ, foi relatado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).