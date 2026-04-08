Magno Malta registra voto de pesar pela morte do pastor Eliú Faria

O senador Magno Malta (PL-ES) registrou, em pronunciamento no Plenário na terça-feira (7), que apresentou voto de pesar pelo falecimento do pastor Eliú Faria, ex-presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Segundo o parlamentar, o líder religioso morreu aos 98 anos, no dia 4 de abril de 2026. O parlamentar destacou a trajetória religiosa e pessoal de Eliú Faria, e ressaltou valores e convivência ao longo dos anos.

— Tenho uma história de vida com o pastor Eliú, um homem defensor de valores, de princípios, um pregador, um homem que viveu para servir a Deus, um homem que viveu para acolher os amigos, para abraçar até aqueles que se fazem inimigos de Deus, porque ele era um pregador da palavra — afirmou.

O senador também mencionou a criação de uma frente parlamentar em defesa de psicólogos cristãos. Ele afirmou que profissionais da área estariam enfrentando restrições relacionadas à manifestação de crença religiosa no exercício da profissão. O parlamentar declarou que a frente promoverá debates, audiências públicas e ações em diferentes estados para discutir o tema com a categoria.