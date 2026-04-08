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Wilder Morais destaca Tecnoshow, em Goiás, e pede mais apoio ao agronegócio

O senador Wilder Morais (PL-GO) destacou em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7) a realização da 23ª edição da Tecnoshow, que acontece ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/04/2026 às 09h37
Wilder Morais destaca Tecnoshow, em Goiás, e pede mais apoio ao agronegócio
- Foto: Waldemir Barreto /Agência Senado

O senador Wilder Morais (PL-GO) destacou em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7) a realização da 23ª edição da Tecnoshow, que acontece entre os dias 6 e 10 de abril, em Rio Verde (GO). Ele ressaltou a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico do país e afirmou que o evento reúne inovação, tecnologia e produção rural, consolidando-se como um dos principais encontros do setor.

Wilder disse que a feira deve reunir cerca de 140 mil visitantes, quase 700 expositores e movimentar aproximadamente R$ 10 bilhões em negócios. Ele destacou o impacto do agronegócio no crescimento de Rio Verde, com expansão urbana, valorização imobiliária e aumento populacional.

— O agronegócio é a força motriz que tira o país da crise, faz mais para o Brasil do que os brasileiros imaginam. O agro é a riqueza que vem da terra, que impulsiona a inovação científica, as novas universidades e os centros de pesquisa; une o campo e a cidade, promove a modernização e a competitividade do setor. Rio Verde se tornou um grande polo do agronegócio, com negócios não só do campo; os imóveis se valorizaram e a população cresceu, em uma década, mais de 30% acima da média nacional — afirmou.

O parlamentar apontou desafios enfrentados pelos produtores rurais, como logística, custos elevados e insegurança regulatória. Segundo ele, esses fatores impactam a competitividade do setor e contribuem para o aumento de pedidos de recuperação judicial no campo.

— Em 2025, batemos um recorde vergonhoso de 1.990 pedidos de recuperação judicial no agro, um aumento de 56,4% de um ano para o outro. Mato Grosso e Goiás lideram essa lista vexatória — disse o senador, culpando o governo federal.

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- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
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