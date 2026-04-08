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Wellington Fagundes ressalta papel da imprensa no Dia do Jornalista

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (7), o senadorWellington Fagundes(PL-MT) destacou o Dia do Jornalista e sublinhou o papel da imprensa ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/04/2026 às 09h24
Wellington Fagundes ressalta papel da imprensa no Dia do Jornalista
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (7), o senadorWellington Fagundes(PL-MT) destacou o Dia do Jornalista e sublinhou o papel da imprensa para o funcionamento da democracia, além de ressaltar o papel do jornalismo na difusão de informações de interesse público. Para o senador, em um cenário de grande circulação de informações e conteúdos, o trabalho jornalístico contribui para ampliar o acesso da população à informação de qualidade.

— Num tempo de ruído, velocidade e desinformação, o jornalista e o jornalismo sério são quem separam o que é verdade do que é versão; são quem não se curvam à conveniência; quem não se rendem ao interesse; quem mantêm a coragem de perguntar, de investigar e, acima de tudo, de esclarecer, porque, sem imprensa livre, não existe democracia forte — afirmou.

Wellington Fagundestambém ressaltou que a liberdade de imprensa deve ser preservada e reconheceu a atuação dos profissionais que exercem a atividade. Segundo ele, o acesso à informação é elemento central para o exercício da cidadania e para a tomada de decisões pela sociedade.

— Quem tem compromisso com a verdade não teme a transparência. Jornalismo forte é sinônimo de povo bem informado, e povo bem informado decide sempre pelo melhor. O Brasil precisa de mais luz, não de mais sombra, e essa luz passa necessariamente pelo trabalho sério da imprensa — disse.

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