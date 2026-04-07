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GoldKo projeta 116 franquias com nova estrutura de pagamento

Tuna Pagamentos implementa orquestração e split para viabilizar o modelo de franquias, enquanto Compra Rápida aprimora a jornada de checkout.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/04/2026 às 19h18
GoldKo projeta 116 franquias com nova estrutura de pagamento
Freepik

GoldKo, marca brasileira de chocolates sem adição de açúcares, está reestruturando sua arquitetura de pagamentos para viabilizar a expansão via franquias, com o objetivo de alcançar 116 lojas até dezembro de 2026. A iniciativa conta com a parceria da Tuna Pagamentos, responsável pela orquestração transacional e pelo módulo de split, e da Compra Rápida, que implementou o checkout headless.

A nova solução de pagamentos integra diferentes adquirentes e meios de pagamento por meio do Orquestrador de Pagamentos da Tuna, centralizando também a análise antifraude. Em seguida, o módulo de split automatiza a divisão dos valores de cada venda online entre franqueadora e franqueados, consolidando cartões, Pix e boletos em uma única integração. Essa estrutura permite repasses financeiros automáticos e reduz riscos operacionais.

Na camada de conversão, a Compra Rápida adotou um checkout headless, separando a camada visual da lógica de processamento. "O modelo trouxe maior estabilidade na finalização da compra, reduzindo quedas de página e erros que elevavam o abandono de carrinho. Testes A/B e layout customizado resultaram em aumento de 16,4% na taxa de conversão, gerando um retorno sobre investimento (ROI) de 23,5 vezes para a GoldKo", explica Alex Tabor, CEO da Tuna Pagamentos.

A expectativa é que, a partir de março de 2026, a integração dos novos franqueados ao e‑commerce eleve o volume de transações com split para cerca de 48 mil operações por ciclo, acompanhando a abertura acelerada das unidades e o avanço do modelo omnichannel. Atualmente, a rede conta com 28 lojas integradas ao e‑commerce, número que deve crescer significativamente até o final do período previsto.

Patrícia Rodrigues, head de canais digitais da GoldKo, destaca a importância da confiabilidade nos repasses automáticos: "Nunca tivemos reclamação de franqueado sobre repasse ou problema de pagamento com a TunaPay; não houve ruído financeiro, o que trouxe confiança para escalar".

O CEO da Tuna reforça o caráter estratégico da arquitetura de pagamentos: "Nosso foco é garantir que a tecnologia não seja um gargalo para o crescimento, mas uma alavanca, oferecendo controle, escalabilidade e previsibilidade para a expansão omnichannel".

Com repasses automatizados, maior estabilidade na finalização das compras e ganhos consistentes de performance, a GoldKo passa a contar com uma operação digital estruturada para sustentar a expansão nacional, com eficiência financeira e governança tecnológica.

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