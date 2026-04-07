Senado vai celebrar os 80 anos do TST

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar os 80 anos do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O requerimento para a homenagem ( RQS 255/2026 ), apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS) e apoiado por outros senadores, foi aprovado no Plenário nesta terça-feira (7).

De acordo com o senador Paim, a criação do TST, no ano de 1946, foi um marco histórico de para a Justiça do Trabalho e para a sociedade brasileira. A celebração desta data, destaca o senador, será um reconhecimento ao papel fundamental que vem desempenhando o tribunal.

Defensores públicos e oceanos

O Plenário do Senado também aprovou a realização de uma sessão solene para comemorar os 45 anos de fundação da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef). O requerimento para a homenagem ( RQS 274/2026 ) também foi apresentado por Paim.

Outro requerimento aprovado nesta terça pede uma sessão especial para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos ( RQS 195/2026 ). O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), autor do requerimento, lembra que o Dia Mundial dos Oceanos é comemorado anualmente no dia 8 de junho.

As datas das solenidades ainda serão marcadas pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).