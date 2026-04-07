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Davi convoca reunião sobre impacto das guerras sobre produção agrícola

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma reunião com os senadores para esta quarta-feira (8), às 14h. O foco será sobre quais projetos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
07/04/2026 às 18h13
Davi convoca reunião sobre impacto das guerras sobre produção agrícola
Presidente do Senado convidou todos os senadores e representantes do Executivo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma reunião com os senadores para esta quarta-feira (8), às 14h. O foco será sobre quais projetos podem ser votados para diminuir o impacto das guerras ao redor do mundo sobre a produção agrícola do país. Davi pediu ao líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que interceda pela presença de representantes do Executivo na reunião.

— Os produtores e todos nós estamos preocupados com os impactos das guerras sobre o Brasil. Todos os senadores estão convidados para esta reunião — afirmou Davi.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) disse que, embora os mísseis não cheguem ao Brasil, os efeitos das guerras já podem ser sentidos no país. De acordo com a senadora, os conflitos podem afetar produtos e serviços como fertilizantes, diesel, fretes, seguros e exportações de grãos.

— A crise é grave. É muito mais grave do que a gente pensa — registrou a senadora.

Tereza também defendeu a aprovação do PL 5.122/2023 , que aguarda a designação de relator na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O projeto autoriza o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para criar uma linha especial de financiamento destinada a produtores rurais afetados por eventos climáticos.

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