Moro defende continuidade do trabalho da CPI do Crime Organizado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Sergio Moro (PL-PR) defendeu a continuidade do trabalho realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Lembrou que ela cumpria o papel de investigar o avanço de facções criminosas e de sua atuação no sistema financeiro. Segundo ele, o tema envolve mecanismos de lavagem de dinheiro e conexões que precisam ser apuradas.

— Estamos falando de quadrilhas poderosas que se utilizam do tráfico de drogas, mas não somente, para enriquecer e se infiltrar cada vez mais na economia. Mas igualmente das relações entre o mundo do crime e o mundo das finanças — afirmou.

O senador destacou que a CPI identificou indícios que, na avaliação dele, exigem aprofundamento das investigações, incluindo relações envolvendo o Banco Master e decisões que impediram o avanço de diligências, como a quebra de sigilos. Para o parlamentar, a continuidade dos trabalhos é necessária para esclarecer os fatos e garantir responsabilizações.

—Se não tivermos a garantia de que a lei vai ser cumprida neste país, então viveremos num cenário de absoluta insegurança jurídica— disse.