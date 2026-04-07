Terça, 07 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moro defende continuidade do trabalho da CPI do Crime Organizado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Sergio Moro (PL-PR) defendeu a continuidade do trabalho realizado pela Comissão Parl...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
07/04/2026 às 18h13
Moro defende continuidade do trabalho da CPI do Crime Organizado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Sergio Moro (PL-PR) defendeu a continuidade do trabalho realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado. Lembrou que ela cumpria o papel de investigar o avanço de facções criminosas e de sua atuação no sistema financeiro. Segundo ele, o tema envolve mecanismos de lavagem de dinheiro e conexões que precisam ser apuradas.

Estamos falando de quadrilhas poderosas que se utilizam do tráfico de drogas, mas não somente, para enriquecer e se infiltrar cada vez mais na economia. Mas igualmente das relações entre o mundo do crime e o mundo das finanças — afirmou.

O senador destacou que a CPI identificou indícios que, na avaliação dele, exigem aprofundamento das investigações, incluindo relações envolvendo o Banco Master e decisões que impediram o avanço de diligências, como a quebra de sigilos. Para o parlamentar, a continuidade dos trabalhos é necessária para esclarecer os fatos e garantir responsabilizações.

Se não tivermos a garantia de que a lei vai ser cumprida neste país, então viveremos num cenário de absoluta insegurança jurídica— disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 minutos

Excesso de decisões monocráticas tira credibilidade do STF, para Plínio

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senadorPlínio Valério(PSDB-AM) criticou o aumento das decisões monocráticas no Supremo Tribu...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 minutos

Teresa Leitão defende o SUS e o fortalecimento da saúde pública

A senadoraTeresa Leitão(PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), destacou o Dia Mundial da Saúde e defendeu o fortalecimento do...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 minutos

Cleitinho critica STF por julgamento sobre o 8 de janeiro

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou, nesta terça-feira (7), o Supremo Tribunal Federal (STF) pela condenação de um empresário de Santa C...

 Dr. Hiran assumiu a vice-presidência da comissão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 16 minutos

Comissão mista da MP sobre renovação da CNH é instalada e elege presidente e vice

Foi instalada nesta terça-feira (7) a comissão que vai examinar a proposta do governo que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Ha...

 Nelsinho Trad com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na sessão que aprovou a autorização - Foto: Waldemir Barreto /Agência Senado
Senado Federal Há 16 minutos

Senado autoriza reestruturação de dívida de Moçambique com o Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira (7) autorização de acordo de reestruturação de uma dívida de US$ 143 milhões (aproximadamente R$ 737 milhões) de...

Tenente Portela, RS
22°
Chuva
Mín. 18° Máx. 29°
23° Sensação
3.79 km/h Vento
97% Umidade
100% (39.98mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
25° 13°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Domingo
22° 16°
Últimas notícias
Meio ambiente Há 12 minutos

Assembleia Legislativa aprova criação do Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos proposto pelo Estado
Senado Federal Há 12 minutos

Comissão mista da MP sobre renovação da CNH é instalada e elege presidente e vice
Câmara Há 12 minutos

Câmara aprova projeto que regulamenta a profissão de dançarino
Senado Federal Há 12 minutos

Senado autoriza reestruturação de dívida de Moçambique com o Brasil
Câmara Há 12 minutos

Especialistas responsabilizam distribuidoras e revendedoras pela alta nos preços dos combustíveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,44%
Euro
R$ 6,00 +0,94%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 382,953,75 +0,34%
Ibovespa
188,258,90 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6994 (06/04/26)
21
29
44
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3654 (06/04/26)
01
02
03
04
06
07
11
15
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias