Recompra de consórcios amplia liquidez a desistentes

O mercado secundário de consórcios no Brasil intensifica‑se com a profissionalização da recompra de cotas canceladas, atividade liderada pela fintech Concash, vinculada ao BTG Pactual. A iniciativa oferece liquidez imediata a consorciados que interrompem o pagamento de seus planos, permitindo a antecipação dos valores das cotas.

Desde sua fundação, a Concash já antecipou mais de R$ 700 milhões ao longo do setor, segundo dados divulgados pela própria empresa. O processo ocorre de forma totalmente digital: a fintech identifica a cota cancelada, realiza avaliação, negocia com a administradora e efetua o pagamento ao cliente, com a anuência da instituição responsável.

O modelo tem atraído empreendedores que atuam como intermediários. Vinícius Lima, de 25 anos, sócio de uma agência de marketing, passou a intermediar cotas há dois anos após perceber oportunidade ao desenvolver identidade visual para uma empresa do segmento. Atualmente, lidera uma operação digital que utiliza automações e parcerias estruturadas para conectar consorciados à liquidez, com meta mensal de faturamento de R$ 1 milhão.

A operação concentra‑se principalmente em pessoas jurídicas que detêm ativos imobilizados em consórcios desistidos. A Concash viabiliza a ponte entre o cliente final e o recurso financeiro, reduzindo o atrito na saída do consorciado e mitigando o passivo operacional das administradoras.

"Embora o consórcio seja um pilar de capitalização e crédito muito usual na vida do brasileiro, o setor carecia de um mercado secundário estruturado que conferisse liquidez a quem interrompe esse fluxo de pagamento", afirmou Arlindo Florentino, diretor da Concash.

Em exemplo prático, Lima relatou a solução para um empresário que precisava quitar a folha de pagamento. "O cliente possuía cotas canceladas e buscava liberar recursos sem aguardar o sorteio; concluímos todo o processo em menos de 72 horas", declarou.

A Concash opera em duas frentes complementares. No canal B2C, atende diretamente o consorciado que desistiu do contrato, oferecendo recebimento rápido e formalizado junto à administradora. No modelo B2B2C, integra‑se a parceiros que mantêm carteiras de clientes com cotas de consórcio, ampliando a capacidade de repasse de recursos.

Sobre a Concash

A Concash é uma fintech especializada na compra de cotas canceladas de consórcio. Fundada em 2020 e adquirida pelo BTG Pactual em 2023, atua exclusivamente no mercado secundário, oferecendo liquidez imediata para consorciados que desistiram do contrato. A operação é 100% digital e homologada junto às administradoras. A Concash já atendeu mais de 50 mil clientes em todo o Brasil.