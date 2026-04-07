Terça, 07 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Recompra de consórcios amplia liquidez a desistentes

Modelo operado pela Concash viabiliza a antecipação de cotas canceladas, articula rede de parceiros e tem auxiliado empresas e pessoas físicas a de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/04/2026 às 16h23
Recompra de consórcios amplia liquidez a desistentes
Divulgação/Concash

O mercado secundário de consórcios no Brasil intensifica‑se com a profissionalização da recompra de cotas canceladas, atividade liderada pela fintech Concash, vinculada ao BTG Pactual. A iniciativa oferece liquidez imediata a consorciados que interrompem o pagamento de seus planos, permitindo a antecipação dos valores das cotas.

Desde sua fundação, a Concash já antecipou mais de R$ 700 milhões ao longo do setor, segundo dados divulgados pela própria empresa. O processo ocorre de forma totalmente digital: a fintech identifica a cota cancelada, realiza avaliação, negocia com a administradora e efetua o pagamento ao cliente, com a anuência da instituição responsável.

O modelo tem atraído empreendedores que atuam como intermediários. Vinícius Lima, de 25 anos, sócio de uma agência de marketing, passou a intermediar cotas há dois anos após perceber oportunidade ao desenvolver identidade visual para uma empresa do segmento. Atualmente, lidera uma operação digital que utiliza automações e parcerias estruturadas para conectar consorciados à liquidez, com meta mensal de faturamento de R$ 1 milhão.

A operação concentra‑se principalmente em pessoas jurídicas que detêm ativos imobilizados em consórcios desistidos. A Concash viabiliza a ponte entre o cliente final e o recurso financeiro, reduzindo o atrito na saída do consorciado e mitigando o passivo operacional das administradoras.

"Embora o consórcio seja um pilar de capitalização e crédito muito usual na vida do brasileiro, o setor carecia de um mercado secundário estruturado que conferisse liquidez a quem interrompe esse fluxo de pagamento", afirmou Arlindo Florentino, diretor da Concash.

Em exemplo prático, Lima relatou a solução para um empresário que precisava quitar a folha de pagamento. "O cliente possuía cotas canceladas e buscava liberar recursos sem aguardar o sorteio; concluímos todo o processo em menos de 72 horas", declarou.

A Concash opera em duas frentes complementares. No canal B2C, atende diretamente o consorciado que desistiu do contrato, oferecendo recebimento rápido e formalizado junto à administradora. No modelo B2B2C, integra‑se a parceiros que mantêm carteiras de clientes com cotas de consórcio, ampliando a capacidade de repasse de recursos.

Sobre a Concash

A Concash é uma fintech especializada na compra de cotas canceladas de consórcio. Fundada em 2020 e adquirida pelo BTG Pactual em 2023, atua exclusivamente no mercado secundário, oferecendo liquidez imediata para consorciados que desistiram do contrato. A operação é 100% digital e homologada junto às administradoras. A Concash já atendeu mais de 50 mil clientes em todo o Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
GoBots
Tecnologia Há 1 hora

GoBots lança ferramenta de IA para Mercado Livre

A nova solução GoBots Ads atua como um consultor de performance 24/7, entregando um ROAS médio de 11.2x e automatizando a gestão de campanhas para ...

 ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Filtragem de ar em hospitais reforça segurança dos ambientes

Hospitais e clínicas têm reforçado sistemas de filtragem de ar para garantir ambientes mais seguros. A qualidade do ar tornou-se essencial no contr...

 Criado por IA - ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Modelo de segurança SASE ganha espaço no Brasil

A transformação digital e a expansão de ambientes em nuvem têm levado empresas a revisar modelos de segurança baseados em perímetro. Nesse contexto...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Atlas aposta em gestão comercial para impulsionar ISPs

Iniciativa foca na profissionalização das vendas para enfrentar queda de crescimento e aumento da concorrência no setor de provedores regionais.

 Assessoria de imprensa do Sinepe-MA
Tecnologia Há 4 horas

Educação no Maranhão e no país é tema de evento científico

Congresso EDUCA|MA, nos dias 8 e 9 de abril em São Luís (MA), irá reunir especialistas do Brasil e da Finlândia para debater tendências da educação...

Tenente Portela, RS
27°
Chuva
Mín. 18° Máx. 29°
29° Sensação
4.87 km/h Vento
71% Umidade
100% (39.98mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
25° 13°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Domingo
22° 16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Cresce procura por atendimento domiciliar a idosos no Brasil
Economia Há 2 minutos

Governo avalia uso do FGTS para quitar dívidas, diz Durigan
Saúde Há 2 minutos

Entidades médicas criticam renovação de CNH sem exame de aptidão
Internacional Há 2 minutos

Rússia e China vetam resolução sobre Ormuz em Conselho de Segurança
Senado Federal Há 2 minutos

Zenaide Maia defende orçamento público que permita manter e ampliar o Samu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,31%
Euro
R$ 5,98 +0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,217,51 -1,57%
Ibovespa
186,897,11 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6994 (06/04/26)
21
29
44
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3654 (06/04/26)
01
02
03
04
06
07
11
15
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias