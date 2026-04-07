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GoBots lança ferramenta de IA para Mercado Livre

A nova solução GoBots Ads atua como um consultor de performance 24/7, entregando um ROAS médio de 11.2x e automatizando a gestão de campanhas para ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/04/2026 às 15h28
GoBots lança ferramenta de IA para Mercado Livre
GoBots

A GoBots, empresa Parceira Platinum Certificada do Mercado Livre e desenvolvedora de soluções de inteligência artificial (IA) para o comércio eletrônico, anuncia, em abril de 2026, o lançamento do GoBots Ads. A nova ferramenta de IA chega ao mercado com o objetivo de auxiliar lojistas e marcas a otimizarem suas campanhas publicitárias. Ao sugerir automações no Mercado Livre Ads, a solução busca adequar a verba investida e auxiliar na rentabilidade da operação.

O cenário do e-commerce latino-americano apresenta alta competitividade. Estar presente em plataformas como o Mercado Livre demanda estratégias de visibilidade que considerem as margens de lucro dos vendedores. Como a gestão manual de campanhas de publicidade pode envolver processos extensos, o GoBots Ads propõe uma solução baseada em automação.

Funcionando como uma consultoria de performance automatizada, a tecnologia monitora as contas dos vendedores continuamente. A IA analisa o cenário, interage com o algoritmo do marketplace e sugere ajustes para reduzir o Custo de Publicidade sobre Vendas (ACOS) e elevar o Retorno Sobre o Investimento em Publicidade (ROAS).

"O mercado de e-commerce atingiu um nível de maturidade em que a intuição já não é suficiente para gerenciar o orçamento de marketing. Lojistas perdem recursos financiando anúncios mal otimizados ou promovendo os produtos errados," afirma Victor Hochgreb, CEO da GoBots. "Com o GoBots Ads, nossa inteligência artificial trabalha para garantir que o investimento traga retorno, permitindo que o empreendedor foque na estratégia da sua operação," acrescenta.

Funcionalidades da plataforma

O GoBots Ads centraliza a operação e oferece recursos focados na gestão de campanhas, incluindo:

  • Análise de campanhas com sugestões automáticas: a IA monitora o desempenho dos anúncios, sugerindo ajustes de lance e orçamento em tempo real;
  • Sugestão de produtos: o sistema cruza dados de demanda, margem e histórico para recomendar quais itens do catálogo podem ser promovidos;
  • Relatórios semanais: envio automatizado de relatórios com as métricas essenciais para o vendedor, como ACOS, ROAS, cliques e conversões;
  • Dashboard consolidado para múltiplas lojas: lojistas que gerenciam diferentes contas (CNPJs) podem unificar a visão de suas lojas em um único painel.

Resultados e impacto

Atualmente, a ferramenta gerencia campanhas, mantendo um ROAS médio de 11.2x. Com 3.505 campanhas ativas e mais de 802 milhões de impressões geradas, a inteligência artificial demonstra sua aplicação no mercado. Usuários que adotam o GoBots Ads relatam perceber mudanças na rentabilidade em uma janela entre sete e 14 dias de uso. Em um período de 30 dias, os lojistas registram um crescimento médio de 19% em sua receita.

Disponibilidade global e suporte

O GoBots Ads já está disponível para operação na América Latina, com foco no Brasil, México, Argentina e Chile. A plataforma oferece suporte nos idiomas português, espanhol e inglês.

Sobre a GoBots

A GoBots é um ecossistema de performance para sellers de marketplaces. Como Parceira Platinum Certificada do Mercado Livre, assim como de outros marketplaces como Amazon, Shopee e Magalu, a GoBots dedica-se a resolver os principais gargalos dos vendedores de marketplaces por meio da inteligência artificial com automações inteligentes.

Desde o atendimento automatizado de perguntas até a otimização complexa de mídia de performance, a missão da empresa é capacitar marcas oficiais e varejistas de marketplaces a escalar suas operações de forma sustentável, eficiente e altamente lucrativa na América Latina. Mais informações estão disponíveis em https://gobots.ai/gopilot-br/

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