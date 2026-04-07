Tenente Portela inicia programa para fortalecer leitura e escrita nas escolas

Tenente Portela começou a implementar o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), ação que faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A iniciativa ocorre em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com coordenação da formadora municipal, professora Camila de Oliveira Rodrigues.

Destinado exclusivamente aos educadores da Educação Infantil, especialmente das turmas de crianças bem pequenas e pequenas, o programa tem como principal proposta aprimorar as metodologias de ensino por meio de capacitações contínuas.

As primeiras atividades foram realizadas nos dias 5 e 12 de março, em formato online. Ainda no mesmo mês, começaram os encontros presenciais, abordando o Percurso 3, com o tema “Oralidade e Narrativas Infantis”. A formação é conduzida pela responsável municipal, que participa mensalmente de capacitações em Santa Rosa para posteriormente compartilhar o conteúdo com os professores participantes.

Com uma carga horária total de 120 horas, o curso combina atividades presenciais e virtuais, incluindo práticas pedagógicas, dinâmicas lúdicas, discussões, resgate de memórias e brincadeiras tradicionais.

Os encontros presenciais acontecem duas vezes por mês no Centro Cultural de Tenente Portela, promovendo a troca de experiências entre os educadores e fortalecendo o trabalho coletivo nas escolas.

O ProLEEI tem como objetivo estimular o desenvolvimento da leitura e da escrita de forma criativa e envolvente na Educação Infantil, além de contribuir para a integração das crianças ao ambiente escolar e apoiar os professores no aprimoramento constante de suas práticas.

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