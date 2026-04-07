Terça, 07 de Abril de 2026
18°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atlas aposta em gestão comercial para impulsionar ISPs

Iniciativa foca na profissionalização das vendas para enfrentar queda de crescimento e aumento da concorrência no setor de provedores regionais.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/04/2026 às 14h18
Atlas aposta em gestão comercial para impulsionar ISPs
Freepik

O mercado brasileiro de provedores regionais de internet passa por uma transformação relevante, marcada pelo aumento da concorrência, maior exigência dos consumidores e pressão sobre margens. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam que os Internet Service Providers (ISPs) já representam 56,4% do mercado de banda larga fixa no país, consolidando sua importância no setor. Ao mesmo tempo, o crescimento que antes ocorria de forma mais espontânea perdeu força, exigindo das empresas uma evolução em gestão e estratégia para sustentar a expansão em um ambiente mais competitivo.

A Atlas Aceleradora de Crescimento surge com a proposta de atuar diretamente no principal gargalo enfrentado pelos provedores: a operação comercial. Liderada pelo executivo Carlos Rangel, a iniciativa parte do entendimento de que a dificuldade atual dos ISPs não está mais na infraestrutura, mas na capacidade de gerar e converter demanda de forma previsível. Rangel resume essa mudança de forma direta ao afirmar: "Hoje, o grande problema não é infraestrutura. É comercial. Os provedores precisam parar de sofrer uma compra".

"A leitura do mercado apresentada pela Atlas reflete dores recorrentes entre empresários do setor, como a queda na entrada de novos assinantes, a dependência excessiva de indicações, o ticket médio pressionado, margens em declínio e a falta de previsibilidade no fluxo de vendas. Com mais fibra disponível, mais concorrentes disputando espaço e consumidores mais exigentes, o modelo de crescimento baseado apenas na expansão de rede deixou de ser suficiente, tornando a estrutura comercial um fator decisivo para competitividade", diz Rangel.

A proposta da Atlas é focada em assumir a gestão comercial completa do provedor, conectando sua própria máquina de geração de oportunidades e conversão de vendas diretamente à operação. Trata-se de um modelo de execução contínua, baseado em rotinas de alta performance já validadas no mercado, com foco em transformar a área comercial em um sistema estruturado e orientado a resultados.

O processo de entrada no programa é criterioso e ocorre por meio de um comitê estruturado. Nessa etapa, os provedores são avaliados em fatores como maturidade operacional, eficiência interna, capacidade de escalar com qualidade e oportunidades reais no território de atuação. Apenas provedores com robustez e potencial concreto são selecionados para participar da aceleração.

A atuação de Carlos Rangel está diretamente conectada ao Sales Club Telecom, voltado à performance comercial no setor de telecom. Como vice-presidente da organização, ele atua ao lado de Thiago Concer e Raphael Lassance, o que fortalece a base metodológica aplicada pela Atlas e orienta os critérios adotados no processo de seleção.

Os provedores aprovados passam a contar com uma estrutura completa, desenhada para gerar crescimento mensurável, que envolve desde ações estratégicas para abastecer o setor comercial até a organização de processos, ferramentas, indicadores e equipe. Além disso, a Atlas executa todo o ciclo comercial, tanto no modelo B2C quanto B2B, da prospecção ao fechamento, utilizando métodos homologados no mercado de ISPs e validados por especialistas em vendas.

A empresa reforça que a seletividade do programa está relacionada à responsabilidade envolvida no processo de aceleração, que demanda investimento em inteligência, especialistas e infraestrutura operacional. Por isso, não são atendidos provedores que buscam crescimento improvisado ou que ainda não possuem base mínima para escalar com qualidade, mantendo o foco em resultados sustentáveis e mensuráveis.

"Com a consolidação do mercado em andamento, cresce a necessidade de profissionalização da gestão, especialmente na área comercial. Nesse contexto, a Atlas se posiciona como uma ponte para a transição de modelos mais artesanais para operações estruturadas e orientadas à performance. O aumento da procura por vagas no comitê de seleção indica que o setor já reconhece essa mudança e busca alternativas para se adaptar ao novo cenário competitivo", explica Rangel.

Provedores interessados em participar do Comitê de Seleção e concorrer a uma vaga no Programa de Aceleração podem acessar o site oficial, onde é possível preencher o formulário e realizar a candidatura para análise.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/Concash
Tecnologia Há 30 minutos

Recompra de consórcios amplia liquidez a desistentes

Modelo operado pela Concash viabiliza a antecipação de cotas canceladas, articula rede de parceiros e tem auxiliado empresas e pessoas físicas a de...

 GoBots
Tecnologia Há 1 hora

GoBots lança ferramenta de IA para Mercado Livre

A nova solução GoBots Ads atua como um consultor de performance 24/7, entregando um ROAS médio de 11.2x e automatizando a gestão de campanhas para ...

 ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Filtragem de ar em hospitais reforça segurança dos ambientes

Hospitais e clínicas têm reforçado sistemas de filtragem de ar para garantir ambientes mais seguros. A qualidade do ar tornou-se essencial no contr...

 Criado por IA - ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Modelo de segurança SASE ganha espaço no Brasil

A transformação digital e a expansão de ambientes em nuvem têm levado empresas a revisar modelos de segurança baseados em perímetro. Nesse contexto...

 Assessoria de imprensa do Sinepe-MA
Tecnologia Há 4 horas

Educação no Maranhão e no país é tema de evento científico

Congresso EDUCA|MA, nos dias 8 e 9 de abril em São Luís (MA), irá reunir especialistas do Brasil e da Finlândia para debater tendências da educação...

Tenente Portela, RS
27°
Chuva
Mín. 18° Máx. 29°
29° Sensação
4.87 km/h Vento
71% Umidade
100% (39.98mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Quarta
23° 15°
Quinta
25° 13°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Domingo
22° 16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Cresce procura por atendimento domiciliar a idosos no Brasil
Economia Há 2 minutos

Governo avalia uso do FGTS para quitar dívidas, diz Durigan
Saúde Há 2 minutos

Entidades médicas criticam renovação de CNH sem exame de aptidão
Internacional Há 2 minutos

Rússia e China vetam resolução sobre Ormuz em Conselho de Segurança
Senado Federal Há 2 minutos

Zenaide Maia defende orçamento público que permita manter e ampliar o Samu

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,31%
Euro
R$ 5,98 +0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,217,51 -1,57%
Ibovespa
186,897,11 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6994 (06/04/26)
21
29
44
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3654 (06/04/26)
01
02
03
04
06
07
11
15
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2908 (06/04/26)
00
05
11
14
15
20
22
26
32
38
43
46
53
58
72
77
93
94
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2941 (06/04/26)
19
26
28
29
34
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias