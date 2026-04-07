Atlas aposta em gestão comercial para impulsionar ISPs

O mercado brasileiro de provedores regionais de internet passa por uma transformação relevante, marcada pelo aumento da concorrência, maior exigência dos consumidores e pressão sobre margens. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam que os Internet Service Providers (ISPs) já representam 56,4% do mercado de banda larga fixa no país, consolidando sua importância no setor. Ao mesmo tempo, o crescimento que antes ocorria de forma mais espontânea perdeu força, exigindo das empresas uma evolução em gestão e estratégia para sustentar a expansão em um ambiente mais competitivo.

A Atlas Aceleradora de Crescimento surge com a proposta de atuar diretamente no principal gargalo enfrentado pelos provedores: a operação comercial. Liderada pelo executivo Carlos Rangel, a iniciativa parte do entendimento de que a dificuldade atual dos ISPs não está mais na infraestrutura, mas na capacidade de gerar e converter demanda de forma previsível. Rangel resume essa mudança de forma direta ao afirmar: "Hoje, o grande problema não é infraestrutura. É comercial. Os provedores precisam parar de sofrer uma compra".

"A leitura do mercado apresentada pela Atlas reflete dores recorrentes entre empresários do setor, como a queda na entrada de novos assinantes, a dependência excessiva de indicações, o ticket médio pressionado, margens em declínio e a falta de previsibilidade no fluxo de vendas. Com mais fibra disponível, mais concorrentes disputando espaço e consumidores mais exigentes, o modelo de crescimento baseado apenas na expansão de rede deixou de ser suficiente, tornando a estrutura comercial um fator decisivo para competitividade", diz Rangel.

A proposta da Atlas é focada em assumir a gestão comercial completa do provedor, conectando sua própria máquina de geração de oportunidades e conversão de vendas diretamente à operação. Trata-se de um modelo de execução contínua, baseado em rotinas de alta performance já validadas no mercado, com foco em transformar a área comercial em um sistema estruturado e orientado a resultados.

O processo de entrada no programa é criterioso e ocorre por meio de um comitê estruturado. Nessa etapa, os provedores são avaliados em fatores como maturidade operacional, eficiência interna, capacidade de escalar com qualidade e oportunidades reais no território de atuação. Apenas provedores com robustez e potencial concreto são selecionados para participar da aceleração.

A atuação de Carlos Rangel está diretamente conectada ao Sales Club Telecom, voltado à performance comercial no setor de telecom. Como vice-presidente da organização, ele atua ao lado de Thiago Concer e Raphael Lassance, o que fortalece a base metodológica aplicada pela Atlas e orienta os critérios adotados no processo de seleção.

Os provedores aprovados passam a contar com uma estrutura completa, desenhada para gerar crescimento mensurável, que envolve desde ações estratégicas para abastecer o setor comercial até a organização de processos, ferramentas, indicadores e equipe. Além disso, a Atlas executa todo o ciclo comercial, tanto no modelo B2C quanto B2B, da prospecção ao fechamento, utilizando métodos homologados no mercado de ISPs e validados por especialistas em vendas.

A empresa reforça que a seletividade do programa está relacionada à responsabilidade envolvida no processo de aceleração, que demanda investimento em inteligência, especialistas e infraestrutura operacional. Por isso, não são atendidos provedores que buscam crescimento improvisado ou que ainda não possuem base mínima para escalar com qualidade, mantendo o foco em resultados sustentáveis e mensuráveis.

"Com a consolidação do mercado em andamento, cresce a necessidade de profissionalização da gestão, especialmente na área comercial. Nesse contexto, a Atlas se posiciona como uma ponte para a transição de modelos mais artesanais para operações estruturadas e orientadas à performance. O aumento da procura por vagas no comitê de seleção indica que o setor já reconhece essa mudança e busca alternativas para se adaptar ao novo cenário competitivo", explica Rangel.

Provedores interessados em participar do Comitê de Seleção e concorrer a uma vaga no Programa de Aceleração podem acessar o site oficial, onde é possível preencher o formulário e realizar a candidatura para análise.