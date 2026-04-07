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Educação no Maranhão e no país é tema de evento científico

Congresso EDUCA|MA, nos dias 8 e 9 de abril em São Luís (MA), irá reunir especialistas do Brasil e da Finlândia para debater tendências da educação...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/04/2026 às 13h09
Educação no Maranhão e no país é tema de evento científico
Assessoria de imprensa do Sinepe-MA

O avanço das tecnologias digitais e as mudanças no ambiente regulatório têm impactado diretamente a educação no Brasil. Segundo estudos recentes da UNESCO, com os debates sobre inteligência artificial (IA) girando em torno de como usá-la e não sobre como governá-la, o risco de se aprofundar desigualdades tecnológicas exige uma resposta coletiva baseada na solidariedade internacional. Enquanto isso, dados do Sistema Único de Saúde (SUS) apontam o crescimento das preocupações com a saúde mental no ambiente escolar, especialmente no período pós-pandemia, uma vez que crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos têm sido afetados constantemente por ansiedade e depressão. Nesse contexto, temas como novas legislações para o ambiente digital, o uso da inteligência artificial nos processos de ensino e aprendizagem e o cuidado com o bem-estar de alunos e educadores se tornaram centrais para instituições de ensino que buscam se adaptar às transformações contemporâneas.

É nesse cenário que será realizado o Congresso EDUCA|MA, nos dias 8 e 9 de abril, reunindo especialistas do Brasil e da Finlândia para debater, em São Luís (MA), os principais desafios e oportunidades da educação atual. Com uma programação multidisciplinar, o evento abordará, por meio de palestras, painéis e mesas de debate, questões relacionadas à gestão educacional, inovação pedagógica, liderança escolar, inclusão e saúde emocional, além de estratégias para lidar com os impactos das transformações digitais no ensino e fortalecer a qualidade da educação no país.

Entre os destaques está a palestra "Propósito, Cultura e Diferenciação Competitiva", ministrada pelo especialista Júlio Furtado. A programação também inclui discussões sobre educação empreendedora, neurociência aplicada à aprendizagem e o uso de tecnologias no ambiente escolar.

A agenda internacional será representada pela especialista Evelyse Eerola, que abordará práticas educacionais adotadas na Finlândia, país reconhecido por seus indicadores educacionais. A proposta é analisar possibilidades de adaptação dessas experiências ao contexto brasileiro.

O congresso também prevê debates sobre temas como burnout, riscos psicossociais nas instituições de ensino, liderança educacional e os efeitos do ambiente digital na formação de estudantes. Questões relacionadas à legislação e ao cenário regulatório da educação também integram a programação. Outro ponto abordado será o uso de ferramentas tecnológicas voltadas à gestão educacional e à cultura de dados, com a apresentação de soluções que permitem o monitoramento e a avaliação de práticas pedagógicas.

"Estamos promovendo um encontro estratégico, que conecta o Maranhão às principais discussões contemporâneas da educação no Brasil e no mundo. O Congresso é uma oportunidade de atualização, troca de experiências e fortalecimento das nossas instituições de ensino", ressalta o presidente do Sinepe-MA, André Israel.

De acordo com a coordenadora do evento, Elsa Balluz, o evento foi estruturado para atender às demandas atuais dos gestores e educadores. "O EDUCA|MA nasce com o propósito de provocar reflexões profundas e, ao mesmo tempo, apresentar caminhos práticos para a transformação das instituições de ensino. Pensamos em uma programação que dialoga diretamente com os desafios reais enfrentados pelas escolas", explica.

Voltado a gestores, mantenedores, coordenadores pedagógicos, professores e demais profissionais da educação, o evento se propõe a promover atualização profissional e troca de experiências, diante das mudanças em curso no setor. "Estamos reunindo grandes nomes da educação para proporcionar um ambiente de aprendizado, networking e crescimento institucional. É um momento importante para fortalecer o ensino privado e preparar nossas escolas para os desafios do presente e do futuro", destaca Adelana Costa, também coordenadora do evento.

Serviço:

Evento: Congresso EDUCA|MA
Data: 8 e 9 de abril de 2026
Horário: 8h às 19h
Local: São Luís (MA)
Público-alvo: gestores, mantenedores, coordenadores pedagógicos, professores e profissionais da educação
Programação e inscrições: https://sinepema.com.br/

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