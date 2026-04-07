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LIFT fortalece inovação financeira em 2026

Calendário de 2026 articula iniciativas como LIFT Day, LIFT Papers e LIFT Lab, reforçando a integração entre inovação, tecnologia e regulação no si...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/04/2026 às 12h13
LIFT fortalece inovação financeira em 2026
Arquivo Fenasbac

Com atuação cada vez mais ampliada no fomento à inovação no sistema financeiro, o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT), iniciativa coordenada pelo Banco Central do Brasil (BC) em parceria com a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), inicia 2026 com um calendário estratégico que articula diferentes frentes do ecossistema.

A programação do primeiro semestre tem como objetivo promover uma jornada integrada de desenvolvimento e experimentação, reunindo startups, empresas, especialistas e instituições em torno de iniciativas como o LIFT Papers, o LIFT Day e o LIFT Lab, consolidando o ambiente colaborativo e abrindo novas oportunidades para o avanço de soluções tecnológicas no setor.

"Em janeiro, o lançamento do Resumo Executivo do LIFT Papers aqueceu o debate e impulsionou as pré-inscrições para o LIFT Day, realizado em março no auditório do Banco Central, em Brasília. O evento reuniu reguladores, parceiros tecnológicos e o ecossistema de inovação financeira em torno de temas como tecnologia que impulsiona o setor, dados para ação climática e RWA sustentável", detalha Rodrigoh Henriques, diretor de inovação e estratégia da Fenasbac.

Entre os destaques do encontro, o painel "RWA Sustentável: Regulação + Tecnologia On-Chain" evidenciou o amadurecimento da tokenização de ativos do mundo real aliada a critérios de sustentabilidade. A trilha LIFT Data também trouxe protagonismo ao uso de inteligência de dados voltada à ação climática, conectando a inovação financeira à agenda ESG.

Já blocos como "Tecnologia que Impulsiona", com a participação de empresas como AWS, IBM e Microsoft, reforçaram o papel da infraestrutura tecnológica como base para o desenvolvimento de novas soluções no setor. "O LIFT segue como o ambiente onde essas tendências saem do campo teórico e se transformam em protótipos funcionais testados em conjunto com o regulador", afirma Rodrigoh.

Calendário integrado e foco em desenvolvimento

Neste novo ciclo, o LIFT Lab mantém o foco em projetos entre os níveis 3 e 6 da escala TRL (soluções que já possuem prova de conceito e buscam desenvolver um protótipo funcional). A prioridade são iniciativas alinhadas aos seis pilares da Agenda BC#: Inclusão, Competitividade, Transparência, Educação, Sustentabilidade e Excelência.

"As áreas de interesse do LIFT Lab, segundo o diretor, incluem tokenização, identidade digital, infraestrutura para serviços financeiros e soluções baseadas em dados para enfrentar desafios socioambientais. O objetivo é apoiar projetos com alto potencial de impacto e escala no Sistema Financeiro Nacional", acrescenta Rodrigoh, lembrando que o tema de RWA sustentável foi tratado especificamente no âmbito do LIFT Learning, como um dos entregáveis que antecederam a abertura do novo ciclo do Lab.

Aprendizados e evolução do ecossistema

Na visão do especialista, as edições anteriores do programa consolidaram um aprendizado central: a combinação entre um direcionamento estratégico claro, orientado pela Agenda BC#, e o suporte técnico de parceiros de tecnologia de ponta, determinantes para a evolução dos projetos. 

A estratégia para 2026 foi estruturada de forma integrada, tendo o LIFT Day como catalisador, articulado ao lançamento do Resumo Executivo em janeiro, que estabeleceu uma conexão direta com o evento e, posteriormente, serviu como plataforma para a abertura das inscrições do programa.

"A escolha dos painéis, como o Showcase dos projetos do LIFT Lab e os destaques do LIFT Data, reflete outro aprendizado: o ecossistema valoriza exemplos concretos de projetos que já geram impacto", observa Rodrigoh.

Ele complementa que o LIFT busca se consolidar como o principal ambiente de experimentação regulada do país, reduzindo a assimetria entre a velocidade da inovação tecnológica e a segurança regulatória. De acordo com o diretor, a edição deste ano foi uma demonstração desse impacto ao reunir em um mesmo espaço reguladores, grandes parceiros tecnológicos e startups inovadoras. 

Parceria com o regulador fortalece impacto

A parceria entre o Banco Central do Brasil e a Fenasbac é um dos principais fatores que conferem legitimidade e relevância ao LIFT. A participação ativa do órgão regulador ao longo de toda a jornada assegura o alinhamento das iniciativas às prioridades e diretrizes das políticas públicas.

Essa proximidade permite que os projetos sejam desenvolvidos em consonância com as demandas reais do Sistema Financeiro Nacional, reduzindo incertezas e ampliando as possibilidades de adoção futura. Para os participantes, representa a oportunidade de apresentar soluções diretamente à autoridade monetária; para o Banco Central, possibilita acompanhar, na prática, os impactos das novas tecnologias.

"Assim, a Fenasbac atua como catalisadora dessa ponte, conectando o ecossistema de inovação ao regulador e potencializando o impacto das iniciativas", finaliza Rodrigoh.

Inscrições abertas

O executivo destaca ainda que o LIFT Day marcou o lançamento do LIFT Papers e a abertura das inscrições para o LIFT Lab 2026. De acordo com ele, os projetos selecionados para a oitava edição do programa serão anunciados em junho.

Com o LIFT Day consolidado como marco de abertura do ciclo, o LIFT Lab 2026 tem suas inscrições oficialmente abertas. A oportunidade é destinada a projetos que estejam entre os níveis 3 e 6 da escala TRL, buscando desenvolvimento de protótipos funcionais em ambiente de experimentação regulada.

Startups, instituições e empreendedores interessados em fazer parte da oitava edição do programa podem conferir os critérios e as etapas do processo seletivo diretamente no site oficial. O LIFT segue como uma das principais pontes entre inovação tecnológica e segurança regulatória no Brasil.

Para mais informações, basta acessar: https://bit.ly/LiftLab2026_Imprensa﻿

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