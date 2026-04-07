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Plenário pode votar 18 indicações para embaixadas nesta quarta-feira

O Senado pode votar a indicação de 18 diplomatas para chefiar embaixadas do Brasil em países da África, Europa, Ásia, Oceania, Oriente Médio e Cari...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
07/04/2026 às 10h52
Plenário pode votar 18 indicações para embaixadas nesta quarta-feira
Indicações de diplomatas para exercer cargo de embaixador já foram aprovadas pela Comissão de Relações Exteriores e aguardam votações no Plenário do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado pode votar a indicação de 18 diplomatas para chefiar embaixadas do Brasil em países da África, Europa, Ásia, Oceania, Oriente Médio e Caribe. As mensagens presidenciais com os nomes já foram analisadas pela Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde os indicados foram sabatinados e receberam parecer favorável. Com isso, as mensagens presidenciais com as indicações estão prontas para decisão final em Plenário, em votação secreta. Para serem aprovados, eles precisam de maioria simples, presentes pelo menos 41 senadores.

Cabe à presidência do Senado definir quantos e em que ordem serão votados. De acordo com a Secretaria Geral da Mesa, segue a lista dos indicados prontos para deliberação:

Diplomatas indicados

Local da Embaixada brasileira

Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da CruzJamaica
Luís Ivaldo Villafañe Gomes SantosRepública Togolesa (Togo)
Márcia Donner AbreuBarbados
Pedro de Castro da Cunha e MenezesRepública da Namíbia
Eduardo Botelho BarbosaRepública Árabe da Síria
Haroldo de Macedo RibeiroRepública da Finlândia
João de Mendonça Lima NetoRepública do Congo
André Odenbreit CarvalhoReino da Tailândia
Fernando Meirelles de Azevedo PimentelRepública da Coreia
Luiz Cesar GasserRepública da Polônia
Laudemar Gonçalves de Aguiar NetoRepública Helênica (Grécia)
Alfredo Cesar Martinho LeoniRepública do Iraque
Claudio Raja Gabaglia LinsRepública Democrática Federal do Nepal
Jorge Geraldo KadriRepública Democrática Socialista do Sri Lanka
Pedro Murilo Ortega TerraNova Zelândia
João Alfredo dos Anjos JuniorRepública do Quênia
Ricardo Primo PortugalRepública Popular Democrática da Coreia
Alexandre Peña GhisleniComunidade da Austrália

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