Plenário pode votar 18 indicações para embaixadas nesta quarta-feira

Indicações de diplomatas para exercer cargo de embaixador já foram aprovadas pela Comissão de Relações Exteriores e aguardam votações no Plenário do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado pode votar a indicação de 18 diplomatas para chefiar embaixadas do Brasil em países da África, Europa, Ásia, Oceania, Oriente Médio e Caribe. As mensagens presidenciais com os nomes já foram analisadas pela Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde os indicados foram sabatinados e receberam parecer favorável. Com isso, as mensagens presidenciais com as indicações estão prontas para decisão final em Plenário, em votação secreta. Para serem aprovados, eles precisam de maioria simples, presentes pelo menos 41 senadores.

Cabe à presidência do Senado definir quantos e em que ordem serão votados. De acordo com a Secretaria Geral da Mesa, segue a lista dos indicados prontos para deliberação:

Diplomatas indicados Local da Embaixada brasileira Manuel Adalberto Carlos Montenegro Lopes da Cruz Jamaica Luís Ivaldo Villafañe Gomes Santos República Togolesa (Togo) Márcia Donner Abreu Barbados Pedro de Castro da Cunha e Menezes República da Namíbia Eduardo Botelho Barbosa República Árabe da Síria Haroldo de Macedo Ribeiro República da Finlândia João de Mendonça Lima Neto República do Congo André Odenbreit Carvalho Reino da Tailândia Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel República da Coreia Luiz Cesar Gasser República da Polônia Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto República Helênica (Grécia) Alfredo Cesar Martinho Leoni República do Iraque Claudio Raja Gabaglia Lins República Democrática Federal do Nepal Jorge Geraldo Kadri República Democrática Socialista do Sri Lanka Pedro Murilo Ortega Terra Nova Zelândia João Alfredo dos Anjos Junior República do Quênia Ricardo Primo Portugal República Popular Democrática da Coreia Alexandre Peña Ghisleni Comunidade da Austrália