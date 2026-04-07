Inteligência artificial redefine contratações

A incorporação de tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA) tem alterado a dinâmica de diferentes setores da economia e influenciado a forma como empresas definem competências profissionais. Ferramentas capazes de automatizar tarefas, analisar dados e apoiar decisões operacionais passaram a integrar rotinas de trabalho em áreas como tecnologia, marketing, finanças e gestão de processos.

A incorporação dessas tecnologias também se reflete na formação profissional. À medida que novas tecnologias são incorporadas às atividades produtivas, cresce a demanda por profissionais capazes de utilizar ferramentas digitais, interpretar dados e participar do desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Nesse contexto, mudanças observadas no setor de tecnologia indicam transformações no perfil de qualificação buscado por empresas e também nos interesses de formação de profissionais que atuam na área.

Informações divulgadas pela Rocketseat indicam que a especialização tem se consolidado como uma tendência entre desenvolvedores. De acordo com dados do relatório, 68% dos programadores dedicaram parte dos estudos em 2025 ao aprofundamento em uma única tecnologia.

O estudo também aponta aumento do interesse por inteligência artificial. Entre profissionais que buscaram formação nessa área, 60% concentraram o aprendizado em ferramentas de IA aplicadas ao desenvolvimento de software e à produtividade. O levantamento indica ainda que 73% dos desenvolvedores que estudaram inteligência artificial no período analisado são profissionais de nível pleno, perfil intermediário dentro das equipes de tecnologia.

O relatório também analisou as linguagens de programação utilizadas por desenvolvedores. Segundo os dados, JavaScript aparece como a linguagem predominante, utilizada por 68% dos profissionais. Em seguida aparecem Java, com 8%, Python, com 7%, e C#, com 5%.

De acordo com o estudo, JavaScript permanece como a linguagem mais utilizada por desenvolvedores no cenário internacional desde 2011, padrão que também aparece entre profissionais que atuam no Brasil.

Entre os profissionais que buscam formação em inteligência artificial e automação, a aplicação dessas tecnologias ao desenvolvimento de software aparece como um dos principais focos de estudo. Ferramentas de IA voltadas à programação concentram 60% do interesse entre desenvolvedores que estudam a área.

Outros temas relacionados também aparecem com frequência, como machine learning, citado por 39% dos profissionais; desenvolvimento de agentes de IA, com 32%; e engenharia de prompt para sistemas de IA generativa, mencionada por 20%. O relatório associa o uso dessas ferramentas principalmente ao aumento de produtividade em atividades de programação.

O estudo também identificou crescimento no interesse por funções de liderança técnica entre profissionais da área de tecnologia. Entre desenvolvedores que pretendem assumir cargos de coordenação ou gestão de equipes, 63% direcionam os estudos para estratégias técnicas relacionadas ao desenvolvimento de software.

Entre os temas mais citados nesse campo estão estratégias técnicas aplicadas ao desenvolvimento, modelos de liderança, revisão de código e arquitetura de sistemas. A função de liderança técnica costuma combinar atividades de desenvolvimento com responsabilidades relacionadas à organização do trabalho das equipes e à definição de diretrizes tecnológicas em projetos.

Além das competências técnicas, profissionais da área também têm buscado desenvolver habilidades comportamentais relacionadas à organização do trabalho. Entre os temas mais citados estão gestão do tempo, comunicação profissional, metodologias de trabalho ágil e questões relacionadas à saúde mental no ambiente de tecnologia.

Essas competências costumam estar associadas à dinâmica de equipes multidisciplinares e à condução de projetos que envolvem diferentes áreas de conhecimento.

A ampliação dessas competências ocorre em paralelo ao avanço da adoção de inteligência artificial no ambiente corporativo. A tendência indica possíveis impactos na organização do trabalho, além de ampliar a demanda por profissionais com conhecimentos em desenvolvimento de software, automação de processos e análise de dados.

O avanço dessas tecnologias também tem influenciado a estrutura de cursos e programas de formação em tecnologia. Instituições de ensino superior passaram a incluir em suas grades conteúdos relacionados ao desenvolvimento de software, automação e uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial.

Segundo o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, mudanças tecnológicas têm impacto direto na organização da formação profissional.

"A incorporação de tecnologias digitais e de inteligência artificial tem influenciado a forma como profissionais são preparados para o mercado de trabalho. Parte das formações na área de tecnologia passou a incluir conteúdos relacionados ao uso dessas ferramentas em atividades profissionais", afirma.

O relatório também menciona a necessidade de acompanhar transformações relacionadas ao uso de ferramentas digitais e ao desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais. Para empresas, o documento menciona iniciativas relacionadas à qualificação profissional, como programas de aprendizado contínuo e desenvolvimento de habilidades multidisciplinares.

Para Isabela Castilho, CEO da Rocketseat, compreender os principais interesses de profissionais da área é uma tendência importante para entender os futuros movimentos do mercado. "O mercado tech se movimenta em alta velocidade e é essencial que os profissionais que compõem esse espaço acompanhem e liderem o uso das tecnologias e ferramentas ideais. Devs hoje investem muito na própria qualificação multidisciplinar, com IA e soft skills. Além de estratégico, o investimento feito por empresas na qualificação de times tech também é o caminho ideal em busca do ROI positivo", reforça Castilho.

A expansão do uso de inteligência artificial e de ferramentas digitais deve manter, nos próximos anos, a demanda por profissionais qualificados na área de tecnologia, segundo os especialistas.