CPI do Crime ouvirá Galípolo e Campos Neto sobre Banco Master

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e seu antecessor, Roberto Campos Neto, serão ouvidos na CPI do Crime Organizado em reunião na quarta-feira (8), às 9h. Os dois deverão esclarecer a atuação da entidade em relação ao liquidado Banco Master e seu então dono, Daniel Vorcaro.

Convocação

O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), é autor do requerimento de convocação de Campos Neto, que presidiu o Banco Central de 2019 a 2025. Para Alessandro, o convocado é “testemunha qualificada” para explicar os critérios de idoneidade exigidos de novos controladores de bancos.

O requerimento lembra que, em 2019, o Banco Central autorizou Vorcaro a assumir o controle do antigo Banco Máxima, depois denominado Banco Master, e cita a Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga se servidores do Banco Central agiram ilegalmente para proteger os interesses do Banco Master.

“Aexperiência acumulada por Roberto Campos Neto à frente do Banco Central o coloca em posição privilegiada para contribuir com uma dimensão prospectiva igualmente importante para esta Comissão: a identificação de lacunas regulatórias e a proposição de aperfeiçoamentos institucionais que possam fortalecer a capacidade do sistema financeiro nacional de resistir à infiltração de organizações criminosas”, complementa.

‘Finalidade institucional’

Por sua vez, o convite a Gabriel Galípolo atende a requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE). O parlamentar baseia o pedido em notícias sobre uma reunião no Palácio do Planalto, em novembro de 2024, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Galípolo e outros agentes públicos teriam encontrado Daniel Vorcaro. Girão manifestou dúvida sobre a finalidade institucional da reunião.

“A oitiva pretendida não se dirige à atividade técnica do Banco Central em si, mas à necessidade de assegurar transparência institucional e afastar quaisquer dúvidas sobre eventual interferência política ou econômica indevida em processos de fiscalização e controle do sistema financeiro, temas diretamente relacionados ao objeto desta CPI”, diz o requerimento.