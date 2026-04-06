Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Queda na atenção humana impulsiona novas narrativas digitais

Pesquisas da professora Gloria Mark, da UC Irvine, indicam que o foco médio em atividades digitais caiu para 40 segundos. Diante desse cenário, a F...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/04/2026 às 15h48
Queda na atenção humana impulsiona novas narrativas digitais
Grok / Imagem gerada por IA

A capacidade humana de manter o foco em uma única atividade sofreu uma redução severa nas últimas duas décadas. De acordo com pesquisa conduzida pela professora Gloria Mark, da Universidade da Califórnia, Irvine, o tempo médio que as pessoas passam focadas em uma única tarefa caiu de cerca de 2,5 minutos, nos primeiros estudos realizados em 2003, para aproximadamente 40 segundos nas medições mais recentes. Atualmente, restam apenas 40 segundos para capturar o interesse do público e concluir uma jornada inteira de vendas.

Esse fenômeno tem provocado o esgotamento do modelo tradicional de marketing, frequentemente baseado em postagens isoladas, replicação de tendências e na dependência de tentativa e erro. Em resposta a essa mudança, cresce a demanda por sistemas capazes de transformar comunicação em ativo estratégico. A Fervo Digital, produtora de conteúdo com operações no Espírito Santo e em Belo Horizonte, desenvolveu a chamada Engenharia Narrativa, uma metodologia que organiza a comunicação a partir de quatro pilares fundamentais: definição estratégica de posicionamento, produção audiovisual orientada à performance, distribuição coordenada em múltiplos canais e análise contínua de dados para otimização.

A validação prática dessa estrutura foi observada no projeto Fervidos, o primeiro reality show vertical do país, planejado e executado em 15 dias. O projeto alcançou mais de 2,9 milhões de visualizações e registrou mais de 100 mil interações diretas do público, superando em 300% a média de engajamento do mercado. Segundo Ramon Lofer, CMO da produtora e diretor do reality, o resultado não foi um fenômeno isolado de viralização, mas o produto de uma estrutura replicável que rompeu as barreiras do digital, conquistando espaço em canais de televisão aberta, rádio e mídia exterior.

A discussão sobre alcance digital ganha nova dimensão quando conectada diretamente aos resultados financeiros. Dados da Fervo Digital indicam que os projetos conduzidos sob essa lógica sistêmica já ultrapassam a marca de R$ 10 milhões em faturamento no ambiente digital. Casos concretos ilustram esse movimento: um escritório ampliou seu faturamento anual de R$ 80 mil para R$ 500 mil após a reorganização da comunicação. Em outros setores, a estruturação de comunicação atingiu resultados expressivos, como um ROI de 5,4 de uma administradora de operação de proteção patrimonial mutualista com uma base de dados fria.

Diferente do modelo tradicional, que separa estratégia, produção e distribuição em etapas desconectadas, a Fervo Digital propõe uma operação integrada. Segundo Ramon Lofer, CMO da produtora, a Engenharia Narrativa organiza a comunicação a partir de quatro pilares: definição estratégica de posicionamento, produção audiovisual orientada à performance, distribuição coordenada em múltiplos canais e análise contínua de dados para otimização.

Cada conteúdo deixa de ser uma peça isolada e passa a compor um sistema maior, com função clara dentro de um processo de construção de autoridade e geração de demanda.

Outro aspecto central da metodologia é a transformação do conteúdo em ativo estratégico. De acordo com Lofer, em vez de operar apenas no curto prazo, a proposta prioriza a construção de uma base estruturada de ativos digitais. Em um ambiente saturado de informação, não basta produzir: é necessário estruturar.

Nesse cenário, organizações que estruturam sua comunicação como sistema tendem a operar com maior previsibilidade e eficiência, reduzindo a dependência de investimento em mídia paga e ciclos instáveis de crescimento.

Resultados do projeto Fervidos em 15 dias

Ainda que nenhuma outra edição do Fervidos seja produzida, 40 segundos serão suficientes para que o público capixaba reconheça o reality por meio de seus ativos digitais: o jingle "Bora Ferver", criado com IA, e o elenco de influenciadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação - Arquivo pessoal
Tecnologia Há 2 horas

Guilherme Horn lança livro sobre inteligência artificial

Obra, publicada pela Editora Gente, aborda por que o medo da IA diz mais sobre o cérebro do que sobre a tecnologia em si.

 Divulgação/OAB SP
Tecnologia Há 4 horas

Inteligência artificial marca congresso da OAB SP

Painel apresentado pela advogada e CEO do Grupo Adali, Priscila Pinheiro, abordou o impacto da tecnologia e da comunicação na competitividade da jo...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Turismo médico fortalece cirurgia plástica no Brasil

Com crescimento anual de até 25% no mundo, o turismo médico ganha força no Brasil, impulsionado pela excelência técnica dos cirurgiões, infraestrut...

 Divulgação/Fernando Remedio Fotografia
Tecnologia Há 4 horas

Fotografia de eventos une técnica e sensibilidade

Para o fotógrafo Fernando Remedio, habilidades de gestão, tecnologia e sensibilidade são essenciais na rotina dos profissionais da área. Ele destac...

 Banco de Imagens Home Angels
Tecnologia Há 7 horas

Setor de cuidados domiciliares cresce com aumento de quedas

Dados do Ministério da Saúde registram mais de 344 mil atendimentos por quedas de idosos em 2024; demanda por serviços estruturados de cuidado impu...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
28° Sensação
4.72 km/h Vento
58% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Economia Há 19 minutos

Governo prepara medidas para amenizar reajuste do querosene de aviação
Meio ambiente Há 32 minutos

Governo do Estado promove 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais para fortalecer políticas públicas de proteção
Economia Há 32 minutos

Preço médio do self-service por quilo chega a R$ 86,86 em São Paulo
Meio ambiente Há 32 minutos

Governo do Estado reforça equipe na Fepam com novos concursados e destaca compromisso com continuidade do trabalho ambiental
Detran Há 32 minutos

Estado amplia oferta de exames práticos do DetranRS para candidatos a motoristas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,23%
Euro
R$ 5,94 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 379,900,60 +4,11%
Ibovespa
188,200,69 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias