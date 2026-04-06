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Guilherme Horn lança livro sobre inteligência artificial

Obra, publicada pela Editora Gente, aborda por que o medo da IA diz mais sobre o cérebro do que sobre a tecnologia em si.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/04/2026 às 15h18
Guilherme Horn lança livro sobre inteligência artificial
Divulgação - Arquivo pessoal

Guilherme Horn, head do WhatsApp para Mercados Estratégicos, como Brasil, Índia e Indonésia, está lançando seu mais novo livro, intitulado O mindset da IA – ela pensa, você decide, com prefácio de Frederico Trajano, CEO do Magalu.

A obra, publicada pela Editora Gente, aborda por que o medo da IA diz mais sobre o cérebro do que sobre a tecnologia em si, como a cultura organizacional pode acelerar ou sabotar a adoção de IA nas empresas, quais os principais vieses cognitivos que distorcem a percepção sobre algoritmos, como diferenciar uma evolução silenciosa de uma revolução invisível e de que forma a IA pode ampliar, e não reduzir, o que há de mais humano: empatia, criatividade e propósito.

Guilherme Horn é empreendedor, investidor-anjo, palestrante, escritor, executivo, conselheiro de empresas, mentor e um dos especialistas em inovação corporativa do Brasil. Em 2000, iniciou a área digital da Ágora, corretora de valores que foi líder do mercado até a venda para o Bradesco, em 2008. Em 2010, fundou a Órama, a primeira plataforma digital de investimentos do país.

Em 2014, assumiu a diretoria de inovação da Accenture na América Latina, onde participou de dezenas de projetos de transformação digital. Deixou a empresa para assumir uma cadeira no Conselho de Administração do Banco do Brasil e, em dezembro de 2019, tornou-se diretor executivo do Banco BV. Deixou o banco em março de 2022, quando foi para a Meta, onde hoje é head do WhatsApp para Brasil, Índia e Indonésia.

Horn também é membro do Conselho da Associação Brasileira de Fintechs e do ECOA (Executivos Contra o Antissemitismo), vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel e embaixador da Endeavor, além de professor global da Singularity University e TopVoice do LinkedIn.

Seu primeiro livro, O mindset da inovação, tornou-se best-seller poucas semanas após sua publicação pela Editora Gente, em 2021.

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