Segunda, 06 de Abril de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sancionada lei que reajusta em 8% salário de funcionários do Ministério Público e do Conselho do Ministério Público

Aumento para 2027 e 2028 foi vetado por ser considerado inconstitucional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/04/2026 às 15h18
Sancionada lei que reajusta em 8% salário de funcionários do Ministério Público e do Conselho do Ministério Público
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 15.373/26 , que estabelece reajuste de 8%, a partir de 1º de julho próximo, nos vencimentos básicos dos cargos efetivos, dos cargos em comissão e das funções comissionadas dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Lula vetou o reajuste de 8% em 2027 e 2028, porque aumentam o gasto com pessoal para o futuro governo – o que é inconstitucional.

O relator do texto na Câmara ( Projeto de Lei 3879/24 ), deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), afirmou que a proposta segue o teto constitucional, "sem excepcionalidade nenhuma".

Para Bulhões, o reajuste “reafirma esse compromisso com a simetria, promovendo a harmonia necessária ao pleno funcionamento do sistema de Justiça”, referindo-se a reajuste igual aprovado para os servidores do Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Conselho de Ética reúne-se nesta terça para votar representações

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (7), reunião para votar pareceres das representações 2...
Câmara Há 3 horas

Lei determina que empresas divulguem campanhas de conscientização sobre vacinas, HPV e câncer

Funcionário deverá ser informado que pode se ausentar do trabalho por até 3 dias, a cada 12 meses, para fazer exames preventivos

Câmara Há 3 horas

Sancionada lei que reajusta salários de servidores da Defensoria Pública da União

A lei mantém 20 padrões nos cargos de nível superior e intermediário
Câmara Há 3 horas

Comissão debate inclusão do setor hidroviário no Programa Nacional de Desestatização

Foco será na inclusão de hidrovias localizadas nos rios Madeira, Tocantins e Tapajós

Câmara Há 3 horas

Leis reconhecem eventos de Garanhuns (PE) como manifestações da cultura nacional

Textos surgiram de projetos apresentados na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
31° Sensação
3.06 km/h Vento
38% Umidade
54% (0.28mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Terça
28° 18°
Quarta
22° 13°
Quinta
25° 11°
Sexta
27° 12°
Sábado
29° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 8 minutos

Guilherme Horn lança livro sobre inteligência artificial
Senado Federal Há 8 minutos

Sancionado reajuste para o Ministério Público da União
Câmara Há 8 minutos

Sancionada lei que reajusta em 8% salário de funcionários do Ministério Público e do Conselho do Ministério Público
Geral Há 8 minutos

Começa hoje prazo para biometria em programas sociais
Esporte e lazer Há 8 minutos

Com financiamento do governo do Estado, Circuito Estadual de Skate terá quatro etapas em abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,21%
Euro
R$ 5,94 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,673,90 +4,29%
Ibovespa
187,923,95 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2992 (04/04/26)
04
17
23
33
36
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6993 (04/04/26)
07
17
25
49
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3653 (04/04/26)
02
03
04
06
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2907 (01/04/26)
00
01
04
05
09
25
27
28
34
36
53
58
67
69
72
80
82
93
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2940 (04/04/26)
05
13
18
29
31
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias