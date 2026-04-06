Metas para alfabetização, clima e internet nas escolas até 2036: saiba o que prevê o Novo Plano Nacional de Educação

Universalização da pré-escola

Já prevista no PNE de 2014, a universalização da oferta de pré-escola para crianças de quatro a cinco anos não foi cumprida e foi retomada. O novo documento estabelece que todas as crianças dessa faixa etária frequentem a escola até 2028 .

Para as creches, a proposta no plano anterior era atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos, o que não foi cumprido. Agora, a meta foi elevada: o objetivo é atingir, no mínimo, 60% das crianças de até três anos até 2036 .

O novo PNE também formaliza a promoção da educação digital com garantia de conectividade de alta velocidade para fins pedagógicos como um objetivo, de modo a desenvolver pensamento computacional , mundo digital e cultura digital. A meta é, gradualmente, ampliar a oferta de internet rápida e com redes internas Wi-Fi nas escolas, chegando a todas as escolas públicas até o final de 2036 .

A equidade passa a ser um princípio transversal, com metas explícitas para reduzir desigualdades entre grupos sociais, raciais e regionais. O plano detalha, ainda, modalidades antes menos assistidas, como a Educação Indígena, Quilombola e a Educação Bilíngue de Surdos.

Prós e contras

Para o professor da USP, a incorporação da educação para a sustentabilidade é a grande novidade do novo PNE.

— Essa foi uma questão colocada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação que foi aprovada e incorporada. É a primeira vez que um Plano Nacional de Educação trata desse tema. No mais, não vejo grandes novidades que, de fato, vão fazer diferença e gerar maior cumprimento do plano, além da inércia demográfica brasileira — observa Cara.

O professor refere-se ao fenômeno do envelhecimento da população, que pode levar ao cumprimento de certas metas educacionais sem que o governo precise realizar qualquer esforço ou política estruturada. Segundo o especialista, esse processo ocorre de duas formas principais: com a redução natural da demanda, à medida que a população envelhece e há menos busca por vagas, e uma melhoria estatística causada pelo óbito dos mais velhos.

— É inaceitável, mas factual pensar que, em relação à educação de jovens e adultos (EJA), idosos com idade muito avançada venham a óbito e os índices melhorem. É dramático. O Brasil, sem ter realizado a demanda educacional, está diminuindo a demanda educacional pelo envelhecimento da população — descreve o pesquisador.

Já Manoela Miranda, gerente de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, considera que o novo PNE traz avanços significativos frente ao plano anterior.

— O primeiro (avanço) é um foco e uma ênfase muito grande na qualidade educacional. Temos metas específicas sobre o percentual de estudantes que atingem a aprendizagem adequada e temos também metas para eliminar os níveis mais críticos de aprendizagem, o que vai ser fundamental para avançarmos a qualidade da educação no país — ressalta Manoela.

Outro aspecto salientado é o foco transversal de equidade, considerado fundamental diante de um contexto brasileiro “de desigualdades educacionais muito alarmantes e persistentes”. Manoela ainda destaca a criação de instrumentos de monitoramento que podem levar a uma efetividade maior desse plano, como a previsão de metas locais e os planos educacionais a cada dois anos.

— A efetividade do novo Plano Nacional de Educação dependerá sobretudo do compromisso político para a elaboração, implementação e sustentação de políticas educacionais estruturantes que nos levem ao atingimento das metas propostas. Nesse processo, será fundamental ter um monitoramento contínuo, qualificado e público para entendermos onde estamos avançando e onde precisamos melhorar para o atingimento das metas — defende a porta-voz do Todos Pela Educação.