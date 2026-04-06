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Inteligência artificial marca congresso da OAB SP

Painel apresentado pela advogada e CEO do Grupo Adali, Priscila Pinheiro, abordou o impacto da tecnologia e da comunicação na competitividade da jo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/04/2026 às 13h32 Atualizada em 06/04/2026 às 13h51
Inteligência artificial marca congresso da OAB SP
Divulgação/OAB SP

Realizado no dia 28 de fevereiro de 2026, no Complexo Turístico da Rua da Praia, em São Sebastião, o Congresso Estadual da Jovem Advocacia da OAB SP reuniu profissionais de diferentes regiões do estado para debater os desafios e oportunidades da advocacia contemporânea. Entre a programação esteve a participação da advogada Priscila Pinheiro, CEO do Grupo Adali, que integrou o painel "Inteligência artificial, oratória e marketing na advocacia".

Durante o painel, a executiva destacou que os temas abordados representam competências fundamentais para a advocacia contemporânea. Segundo ela, a tecnologia vem auxiliando os profissionais a ampliar a produtividade e a lidar com tarefas operacionais, enquanto a oratória permanece essencial para a comunicação com clientes, tribunais e parceiros.

"Já o marketing jurídico, quando realizado de forma ética e alinhada às normas da OAB, permite que o advogado construa autoridade e seja encontrado por potenciais clientes. Para quem está iniciando na carreira, entender esse equilíbrio entre técnica jurídica, comunicação e tecnologia faz uma diferença significativa no desenvolvimento profissional", afirma.

A discussão também abordou como a inteligência artificial vem transformando a rotina dos advogados e como ferramentas digitais têm apoiado atividades como estruturação de documentos, análise de informações e organização de tarefas.

"Isso permite que o advogado concentre mais energia em atividades estratégicas, como interpretação jurídica, construção de teses e relacionamento com clientes. O que se observa é uma transformação na forma de trabalhar: a tecnologia passa a apoiar a prática jurídica, ampliando a capacidade de produção e eficiência dos profissionais", avalia.

Outro ponto enfatizado foi o papel da comunicação na advocacia. "A oratória continua sendo fundamental para transmitir segurança e clareza na defesa de ideias e argumentos, enquanto o marketing jurídico, conduzido dentro das diretrizes da OAB, ajuda a construir credibilidade e tornar o trabalho mais visível. A combinação entre boa comunicação, posicionamento estratégico e consistência técnica fortalece a presença do advogado no mercado", destaca a CEO.

Durante o congresso, também foram discutidas preocupações recorrentes entre jovens advogados, como a dificuldade de se posicionar em um mercado competitivo, a busca por autoridade profissional e a curiosidade sobre o uso de tecnologia na rotina jurídica. Muitos participantes demonstraram interesse em entender como ferramentas digitais podem contribuir para a produtividade sem comprometer a qualidade técnica do trabalho.

Nesse contexto, Pinheiro apresentou a atuação do Grupo Adali, que desenvolve um ecossistema de soluções tecnológicas voltadas para a advocacia. Entre as plataformas estão o JusDinâmico, uma inteligência artificial jurídica especializada no direito brasileiro, que vai desde prospecção de clientes até produção de peças complexas, e o Correspondente Dinâmico, ferramenta que conecta escritórios a correspondentes jurídicos em todo o Brasil.

"A proposta é oferecer recursos tecnológicos que permitam ao advogado ganhar eficiência operacional e ampliar sua capacidade de atuação, mantendo sempre o protagonismo do profissional na tomada de decisões jurídicas", explica.

A executiva avaliou a experiência como enriquecedora, ressaltando a importância de espaços que promovem a troca entre jovens advogados e profissionais mais experientes.

"O Direito vive um momento de mudança significativa, especialmente com a presença cada vez maior da tecnologia no dia a dia dos escritórios. Esses encontros permitem discutir essas transformações de forma aberta e responsável, além de aproximar a jovem advocacia das tendências que já estão impactando o mercado jurídico", conclui.

Para acompanhar mais conteúdos de Priscila Pinheiro, basta seguir o perfil da profissional no Instagram: https://www.instagram.com/priscilapinheiro.adv

Para conhecer as soluções do Grupo Adali, basta acessar: https://grupoadali.com.br/



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