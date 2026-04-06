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Turismo médico fortalece cirurgia plástica no Brasil

Com crescimento anual de até 25% no mundo, o turismo médico ganha força no Brasil, impulsionado pela excelência técnica dos cirurgiões, infraestrut...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/04/2026 às 13h18
Turismo médico fortalece cirurgia plástica no Brasil
Imagem de Freepik

De acordo com um levantamento feito pela Medical Tourism Association (MTA), e noticiado pelo portal Media Market US, o turismo médico já se consolidou como um setor global de grande porte, movimentando cerca de US$ 100 bilhões e registrando taxas de crescimento anual entre 15% e 25%.

Na América Latina, o Brasil aparece na quinta posição no ranking desse mercado. Já uma matéria da CNN aponta as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Porto Alegre como principais polos de turismo médico no país.

O cirurgião plástico Dr. Ricardo Araújo, atuante em Sergipe, informa que, nos últimos anos, o perfil desses pacientes mudou de forma significativa. Se antes a decisão era guiada principalmente pela relação custo-benefício, hoje o fator predominante é a busca por excelência técnica e por resultados considerados superiores aos disponíveis em seus países de origem.

"Recebemos pacientes provenientes principalmente dos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e também de países da América Latina. São pacientes altamente informados, que estudam profundamente as técnicas, analisam resultados reais e escolhem o cirurgião com base em diferenciação técnica, não apenas reputação geral", detalha.

Além disso, o especialista observa uma mudança clara nas expectativas estéticas desses pacientes. Atualmente, a busca se concentra em resultados mais naturais, com definição anatômica precisa e preservação da funcionalidade dos tecidos, priorizando ainda recuperações mais rápidas e menor morbidade no pós-operatório.

"O paciente atual é extremamente bem informado. Ele compreende diferenças entre técnicas, questiona abordagens, busca entender o racional científico por trás das decisões e valoriza métodos que preservem a anatomia e reduzam intervenções desnecessárias", ressalta.

Brasil lidera número de cirurgias plásticas no mundo

Conforme dados do relatório mais recente da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), divulgado em 2024, o Brasil é o país com o maior número de procedimentos cirúrgicos do mundo, com mais de 2,3 milhões de cirurgias realizadas, além de ocupar a segunda posição em número de cirurgiões plásticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

De acordo com o Dr. Ricardo Araújo, o Brasil ocupa essa posição com base em três pilares fundamentais:

  • ⁠Tradição científica sólida, com escolas formadoras altamente qualificadas;
  • Alto volume cirúrgico, que gera refinamento técnico superior;
  • Cultura de inovação, especialmente em contorno corporal.

"O cirurgião plástico brasileiro, de forma geral, desenvolveu uma sensibilidade estética apurada, aliada a uma abordagem técnica refinada. Isso permitiu que o país se tornasse referência mundial em procedimentos como lipoaspiração de alta definição e técnicas avançadas de retração cutânea", explica. O médico também frisa que muitos dos protocolos e técnicas hoje utilizados internacionalmente foram desenvolvidos ou aperfeiçoados no Brasil.

Além do alto nível dos profissionais, fatores como infraestrutura urbana, organização da rede hospitalar e qualidade dos serviços também podem influenciar diretamente na escolha de uma cidade por pacientes nacionais e estrangeiros, segundo o cirurgião. Para ele, o paciente internacional busca não apenas o resultado cirúrgico, mas uma experiência completa, segura e bem estruturada.

"Fatores como mobilidade urbana, logística facilitada, conforto, discrição e qualidade da hospedagem influenciam diretamente na decisão do paciente. Hoje, o turismo médico está diretamente associado ao conceito de medicina de alto padrão, que envolve todo o ecossistema ao redor do procedimento", identifica o Dr. Ricardo Araújo.

Aracaju desponta como novo polo de cirurgia plástica

Na análise do médico, Aracaju (SE) tem despontado como um polo emergente de cirurgia plástica de alto padrão. Para o Dr. Ricardo Araújo, a crescente procura se firma pela logística facilitada, ambiente seguro e uma estrutura hospitalar moderna e eficiente. Outro ponto importante, segundo o cirurgião, é o movimento de especialização e desenvolvimento técnico na prática médica local, com a incorporação de tecnologias avançadas e protocolos inovadores. 

"Vale destacar também que cidades com menor saturação permitem um atendimento mais individualizado, com foco absoluto na qualidade e na experiência do paciente, o que tem grande valor no cenário atual", analisa.

Inovação técnica impulsiona o futuro da cirurgia plástica

Entre os principais fatores que mantêm o Brasil competitivo no cenário internacional da cirurgia plástica, o Dr. Ricardo Araújo destaca a inovação técnica. Segundo ele, a evolução da especialidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento de novas técnicas, tecnologias e protocolos capazes de aumentar a segurança, melhorar os resultados e reduzir o trauma cirúrgico.

"A atualização científica contínua, aliada à experiência prática, permite refinar técnicas e criar novas abordagens que redefinem padrões. Os países e os profissionais que lideram essa inovação são aqueles que ditam as tendências globais", enfatiza.

As tendências da área envolvem o avanço de técnicas menos invasivas, capazes de oferecer maior eficiência na retração cutânea, e o aumento da precisão na definição corporal, baseada nas características anatômicas individuais de cada paciente.

Ele também relembra o uso crescente de tecnologias voltadas à retração da pele e à bioestimulação, aliadas à busca por recuperações mais rápidas e menor tempo de afastamento das atividades. Outro movimento importante é a personalização cada vez mais acentuada dos procedimentos, resultado da integração entre novas tecnologias e o refinamento das técnicas cirúrgicas.

"Estamos vivendo uma nova era da cirurgia plástica, em que o foco não é apenas remover ou reposicionar tecidos, mas preservar, tratar e otimizar a anatomia existente. Acredito que o Brasil continuará ocupando posição de liderança, especialmente pela capacidade histórica de inovar, adaptar e evoluir continuamente", conclui o Dr. Ricardo Araújo.

Para saber mais, basta acessar: https://ricardoaraujo.med.br e https://www.instagram.com/drricardoaraujo

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