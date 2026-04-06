Fotografia de eventos une técnica e sensibilidade

Criada no século 19, a fotografia passou por muitas transformações durante a história, indo do daguerreótipo aos celulares e câmeras digitais. Em um mundo que consome e produz imagens a todo momento, o trabalho dos fotógrafos profissionais segue presente, principalmente em eventos como formaturas e casamentos.

Fernando Remedio, fotógrafo e designer gráfico, diz que o papel da fotografia vai além de registrar momentos. Ela também é responsável por preservar histórias, vínculos e memórias que atravessam gerações, pontua ele.

"A fotografia de formatura, por exemplo, tem um papel fundamental na preservação de um dos momentos mais simbólicos da trajetória acadêmica e pessoal de uma pessoa. Ela transforma a conclusão de anos de dedicação, desafios e conquistas em um registro visual permanente, capaz de ser revisitado por toda a vida", afirma Remedio.

Ele considera que a fotografia profissional se diferencia de muitas das imagens produzidas no dia a dia ao oferecer intencionalidade, curadoria e significado, transformando fotos em narrativas visuais duradouras. No caso de eventos, Remedio ressalta que o fotógrafo assume um papel que vai além da captura de imagens.

"O fotógrafo profissional atua como um líder criativo e operacional, responsável por planejar a cobertura visual, coordenar equipes e garantir que cada momento do evento seja registrado com precisão e sensibilidade. É necessário estabelecer uma estratégia clara de trabalho, distribuir funções e orientar o olhar da equipe para que todos estejam alinhados com a narrativa visual e com os padrões de qualidade definidos para a entrega final", define Remedio.

O Brasil atingiu, em 2024, a maior taxa de empreendedorismo dos últimos anos, com 47 milhões de brasileiros envolvidos com um negócio próprio, de acordo com o Monitor Global de Empreendedorismo.

Conforme Remedio, essa tendência também existe entre os fotógrafos, já que muitos desses profissionais optam por trabalhar de maneira autônoma e criar uma empresa própria para a cobertura de casamentos, formaturas e outros eventos.

Profissionais que querem empreender na área precisam desenvolver competências que não se limitam à técnica artística, enfatiza o fotógrafo. Entre elas estão a capacidade de gestão de negócios, estratégias para fortalecimento da marca e inovação por meio do uso de tecnologias.

"A gestão é um dos pilares fundamentais. No segmento de formaturas, por exemplo, o fotógrafo precisa administrar operações complexas que envolvem planejamento de eventos, coordenação de equipes, organização de fluxos de trabalho e cumprimento rigoroso de prazos de entrega. Uma gestão estruturada permite manter a qualidade do serviço, otimizar processos e garantir que toda a experiência do cliente seja bem conduzida, desde o primeiro contato até a entrega final das imagens", descreve Remedio.

Outro ponto essencial, acrescenta o fotógrafo, é o reconhecimento da marca. Construir uma reputação sólida no mercado exige consistência no padrão de qualidade, presença profissional e relacionamento de confiança com clientes e parceiros. Ao longo do tempo, essa construção fortalece a identidade do fotógrafo no setor e contribui para que seu trabalho seja lembrado e recomendado, ampliando a relevância dentro da área.

Ele diz também que os avanços em equipamentos, softwares de edição, armazenamento em nuvem e plataformas digitais mudaram completamente o fluxo de trabalho da fotografia de eventos.

"Atualmente, ferramentas de reconhecimento facial, por exemplo, permitem organizar e separar grandes volumes de imagens com muito mais eficiência, facilitando a identificação das fotos de cada formando ou participante. Esse tipo de tecnologia otimiza processos que antes exigiam muitas horas de trabalho manual, tornando a operação mais ágil e escalável", explica Remedio.

No mercado de formaturas, em que milhares de fotos podem ser produzidas em um único evento, essas soluções tecnológicas se tornam essenciais para garantir organização e rapidez na entrega.

Isso ocorre porque o público atual está cada vez mais conectado e acostumado ao consumo imediato de informação e conteúdo. "Muitos querem acessar e compartilhar suas imagens praticamente no mesmo dia ou logo após o evento, especialmente nas redes sociais", frisa o fotógrafo.

"Além da experiência técnica acumulada ao longo de anos atuando em diferentes áreas da fotografia, existe também uma dimensão humana que influencia diretamente a forma como registramos cada história. Fotografar momentos que vão desde a gestação de um filho, aniversários, casamentos e até a formatura de alguém permite acompanhar diferentes etapas da vida das pessoas", destaca Remedio.

Ele considera que essa vivência amplia o repertório profissional e a compreensão sobre o significado de cada um dos momentos. A fotografia, em sua visão, é construída não apenas pela técnica desenvolvida ao longo dos anos, mas também pelas experiências de vida.

Em um cenário cada vez mais orientado pela imagem, investir em uma boa fotografia deixou de ser um luxo para se tornar uma estratégia de valorização pessoal. Mais do que capturar um instante, o fotógrafo afirma que um bom profissional é capaz de evidenciar a essência e transmitir credibilidade.

"Quando essa vivência pessoal se encontra com a técnica desenvolvida ao longo de anos fotografando diferentes momentos da vida, o resultado é uma fotografia mais sensível e consciente do valor daqueles instantes. Cada evento deixa de ser apenas um trabalho e passa a ser uma história que merece ser registrada com respeito, emoção e significado", complementa.

A exemplo, em esfera global, a discussão sobre a relevância de uma boa fotografia ganhou repercussão após uma crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação a uma imagem sua divulgada na capa de uma revista. "Em um contexto em que a exposição é constante, contar com profissionais qualificados é determinante para garantir que a imagem transmitida seja fiel ao momento e à identidade do retratado, evitando distorções e reforçando credibilidade — seja na esfera pública, profissional ou pessoal", finaliza Remedio.

Para saber mais, basta seguir o profissional no Instagram: https://www.instagram.com/fernandoremediofotografia